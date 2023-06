Dallo gnocco fritto alle orecchiette pugliesi: tutte le sagre del weekend in Brianza

Birra, fiumi di birra. E poi il vino con una mostra dedicata alle eccellenze biologiche, biodinamiche e naturali. Le specialità della Puglia, a Monza, i piatti della tradizione emiliana a Seveso e la festa della birra nel frutteto del parco, a Ceriano Laghetto. Ecco una rassegna delle sagre in programma nel weekend a Monza e in Brianza. Ce n'è per tutti i gusti!

Torna il Brianza Beer Festival. Appuntamento nel Parco di Monza dal 16 al 18 giugno 2023. La manifestazione si terrà all'interno del polmone verde, presso la Cascina Costa Alta a Biassono. Tre giorni dedicati alla degustazione e alla celebrazione della birra artigianale italiana.

La Puglia a Monza

Orecchiette e bombette pugliesi. A Monza arriva un intero weekend con i sapori e le specialità di Puglia. Appuntamento ai Boschetti Reali da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Saranno presenti i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre pugliesi, una comoda area tavoli e banchi di prodotti enogastronomici. Previsto anche un programma di intrattenimento con djset e laboratori di pizzica.

Sagra emiliana

Tagliatelle, gnocco fritto e salumi. In Brianza sbarca la sagra emiliana. Appuntamento a Seveso dal 16 al 18 giugno 2023 con la quarta edizione della manifestazione organizzata da Associazione Sportiva Base, presso l'area polifunzionale via Redipuglia Seveso. Tre giorni all'insegna del gusto e della tradizione Emiliana. Tagliatelle fresche con ragù emiliano o sugo alla vecchia Modena, Tortellini della duchessa, Gnocco fritto con salumi, Culatello e Parmigiano reggiano, Stinco al Lambrusco e grigliata mista con carne selezionata della filiera certificata zona Emilia-Lombardia, il tutto accompagnato da Lambrusco e Pignoletto DOC.

Vinissimo a Biassono

Torna a Biassono, nella splendida cornice di Villa Verri, Vinissimo, la mostra mercato dedicata ai vini biologici, biodinamici e naturali. L'appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 giugno dalle 17 alle 23 nei giardini di Villa Verri in via Cesana e Villa. "Vinissimo è soprattutto cultura. Si discosta infatti dalle manifestazioni del settore che hanno un'immagine glamour e sofisticata e cerca di promuovere quello che per noi è veramente importante: la vita e la passione delle persone che stanno dietro (o meglio dentro) ad una bottiglia di vino. Piccoli vignaioli artigianali che hanno a cuore il territorio, l’ambiente e la natura che li circonda. Che rispettano le piante e il frutto e che lo trasformano secondo la tradizione, senza l’aiuto della chimica e della tecnologia. Perché VINISSIMO è per un'agricoltura etica e sostenibile. Una manifestazione che si avvicina più alle fiere contadine di una volta rispetto ai saloni del vino superchic di oggi, dove l’incontro con le persone e la convivialità sono elementi fondamentali" annunciano gli organizzatori.

Beer Fun fest nel frutteto

Torna nel Frutteto del Parco a Ceriano Laghetto l'appuntamento con l'evento Beer Fun Fest. Birra, musica, serate a tema e intrattenimento con gonfiabili per i più piccoli. La festa è in programma nei fine settimana da venerdì 16 a domenica 18 giugno, 23-25 giugno e 30 giugno e 1 e 2 luglio.

Festa della Croce Rossa a Brugherio

Torna la grande festa annuale del comitato di Brugherio di Croce Rossa, aperta a tutti i cittadini per condividere, come ormai da tradizione, cene, divertimento e attività per grandi e piccini. Da giovedì 15 a sabato 18 giugno, dalle 19 alle 23 all’area feste di via Aldo Moro, si alterneranno infatti giochi, premi, spettacoli, musica e ballo, il tutto con la possibilità di cenare in compagnia con una vasta scelta tra cucina, grill e pizza.