Tutte le sagre del weekend in Brianza

Bombette, taralli, pasticciotti. Ma non solo. Sono tanti gli appuntamenti golosi con le sagre e le feste in programma in Brianza questo fine settimana da venerdì 14 a domenica 16 luglio. Dal villaggio della Puglia di Muggiò alla festa della Grecia a Biassono. Ecco gli appuntamenti enogastronomici che abbiamo selezionato per voi.

Villaggio della Puglia

Specialità della Puglia in Brianza. Il weekend da giovedì 20 a domenica 23 luglio un ultimo grande appuntamento enogastronomico all'aperto a Muggiò nel verde della Nuova Area Feste di Parco Superga per quattro giornate dedicate alla cucina pugliese tra gusto e divertimento. Si potranno gustare cacio impiccato, pane di Altamura, bombette di carne con capocollo, pasticciotti dolci, carne alla griglia, pittule di ogni tipo, torcinelli di agnello, pomodori secchi e tante altre golosità. La festa inizierà Giovedì 20 e Venerdì 21 alle ore 18.00, mentre Sabato 22 e Domenica 23 già alle 11.00 (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito.

Sagra degli gnocchi

Sagra degli gnocchi a Brugherio. Al sugo, burro e salvia e cucinati in tante altre maniere diverse. Nel comune brianzolo torna sabato 15 luglio l'appuntamento con la sagra dello gnocco. La manifestazione è organizzata dall'associazione "Amici della buona cucina" in piazza Roma e l'area della festa è accessibile a partire dalle 19. E' previsto anche il servizio d'asporto.

Festa della Grecia

Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki. Nel weekend del 13-14-15-16 luglio 2023 in scena la 34° edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla Cucina del Peloponneso, per quattro lunghe giornate di gusto e divertimento da non perdere nella centrale Piazza Don Umberto Ghioni a Biassono.

Le feste della birra a Misinto e Carate

La Misinto Bierfest è pronta a dissetare i visitatori fino a domenica 16 luglio al Mönchshof Stadl di via Marconi per la 26esima edizione dell'iniziativa. La birra è protagonista anche a Carate Brianza con la Beer Fest in via Dell'Immacolata. Tutti i giorni dalle ore 18:30 alle ore 24:00: birra, cibo e musica. L'evento ha il patrocinio dell'amministrazione comunale.