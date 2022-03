Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Cannoli, arancini ma anche saporti e tradizioni da tutta Italia. Mostre in città e idee per una gita fuori porta. Ecco le proposte che abbiamo selezionato per voi per il weekend del 12 e 13 marzo alle porte.

Mercatini a Monza

Nel fine settimana monzese ci sono due appuntamenti con i mercatini in città. In via Bergamo ritorna l'appuntamento con il Broncantage, con pezzi di antiquariato nell'ambito della Festa di Quartiere. In centro invece, in piazza Centemero Paleari, arrivano gli stand con le specialità del Belpaese, prodotti tipici e artigianato. Tre giorni dedicati al gusto e alle specialità dell'Italia da venerdì 11 a domenica 13 marzo con la manifestazione Appuntamento con Gusto: un evento in cui saranno protagonisti i prodotti enogastronomici ed artigianali di produzione italiana che provengono da oltre dodici diverse regioni.

Arancini e cannoli: festa siciliana a Brugherio

Cannoli siciliani, arancini e sfiziosità siciliane. Nel weekend da giovedì 10 a domenica 13 marzo a Brugherio arriva la Festa Siciliana. La maniefstazione è stata organizzata da Vucciria Street Food in collaborazione con l'amministrazione comunale e la centralissima piazza Roma ospiterà stand di street food con specialità siciliane e prodotti tipici. In programma anche iniziative folcloristiche.

Mostre a Monza

Torna a Monza fino al 3 aprile la mostra "Le Immagini della Fantasia" della Fondazione Zavrel di Sàrmede (TV): la rassegna internazionale di illustrazione per l'infanzia, organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano in collaborazione con i Musei Civici, arriva così alla sua 39ma edizione. Tre sezioni per un percorso espositivo per grandi e piccini a ingresso libero.

Fino al 1° maggio 2022, la Reggia Reale di Monza ospita la mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista". L’esposizione sarà allestita presso l'Orangerie ed è curata da Sandro Parmiggiani, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Si celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965 con un centinaio di lavori che ripercorrono la sua vicenda umana e creativa, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività.

Street food festival

Street food festival alle porte di Monza. Nel weekend da giovedì 10 a domenica 13 marzo a Cusano Milanino, alle porte di Monza, arriva un goloso appuntamento con il cibo on the road. L'evento è in porgramma in piazzale Gramsci dalle 12 alle 24 e l'ingresso è gratuito. "Gli operatori proporranno una vasta gamma di prodotti di qualità nazionali e internazionali: paella, pita greca, hamburger, arrosticini , panzerotti, arancine, cannoli alla siciliana, fritture di pesce, dolci, bomboloni, carni grigliate, bbq americano, birre artigianali e tanto altro" spiegano gli organizzatori.

A teatro

Venerdì 11 marzo al teatro Manzoni, a Monza, è la volta dello spettacolo "L'alfabeto delle emozioni" di Stefano Massini. Dopo il tutto esaurito di Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna debutta domenica 13 marzo al teatro Villoresi di Monza lo spettacolo di Giuseppe Sorgi "Io vergine, tu pesci?". Uno spettacolo che fonde una conferenza astrologica con la stand-up e il teatro comico di qualità. Da venerdì 11 a domenica 13 marzo al teatro Binario 7 in scena "La rivolta dei brutti" di Filippo Renda.

Idee per una gita: i ponti tibetani in Lombardia

Se vuoi regalarti una gita rimanendo entro i confini della Lombardia, se stai cercando qualche interessante attività da fare coi tuoi bambini senza allontanarti troppo da Monza, oggi ti diamo un'idea: andare alla scoperta dei ponti tibetani che la nostra regione ha da offrire. Il ponte tibetano di Turbino o il ponte nel cielo a Sondrio e non solo. Qui puoi trovare la guida completa