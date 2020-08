Fiumi di birra, arrosticini, musica e gite in riva al lago: cosa fare nel weekend a Monza

Per molti le vacanze ormai sono finite e nel fine settimana ci sarà il primo importante rientro. Altri proprio in questi giorni sono partiti per le agognate ferie. Per chi questo weekend resta in città sono diverse le attività in cartellone: sagre culinarie, film, mostre, ma anche le immancabili gite fuori porta.

Sagre e Food

Per chi non vuole mettersi ai fornelli (anche solo regalandosi una serata takeaway) ci sono diverse opportunità. Per gli amanti della birra a Varedo l'ultimo fine settimana della Festa dei Microbirrifici con le degustazuioni delle migliori bionde del territorio; per chi ama i sapori intensi della tradizione italiana da non perdere la Festa degli arrosticini e delle bombette a Senago con la possibilità di cenare in loco oppure di prenotare cibo d'asporto; infine a Desio un weekend dedicato ai sapori della Grecia con la migliore tradizione culinaria ellenica.

Film, musica e teatro

Le serate iniziano ad accorciarsi: un'idea per questo weekend è il cinema sotto le stelle. A Villasanta omaggio ad Ennio Morricone con il film "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto" (ingresso 4 euro). Per chi ama il palcoscenico appuntamento a Milano: al Teatro Parenti si ride con I Camios che porteranno in scena lo spettacolo "Eccoci. E' il momento di ripartire" (ingresso libero, si consiglia la prenotazione); se preferite la musica antica nuovo appuntamento con il Festival Internazionale di Musica Antica con un concerto di violoncello (ingresso 10 euro, si consiglia la prenotazione); al Lido di Milano tre giorni di musica con i concerti del Major Seven Swing, dei Soviet Malpensa e appuntamento con la musica classica e un omaggio a Mozart.

Sulle rive dei laghi lombardi

Per chi ha ancora voglia di mare nel weekend consigliamo una gita sulle più belle spiagge della Lombardia: sui lidi dei laghi lombardi sarà possibili ritagliarsi ancora qualche nuotata e una bella tintarella. Se cercate acqua cristallina e scorci di laguna a poco più di un'ora e mezza di auto da Monza scenari che non hanno nulla da invidiare agli atolli.