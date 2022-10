Le tre cose da fare a Monza e in Brianza nel weekend

E' il weekend più "spaventoso" dell'anno e anche a Monza e in Brianza non mancano le iniziative a tema di Halloween per animare il fine settimana. Abbiamo selezionato tre proposte. Tutti gli altri eventi in programma da venerdì 28 a domenica 30 ottobre invece li potete trovare nella nostra sezione Eventi del nostro sito o nella guida agli appuntamenti da "brivido" in Brianza.

"La famiglia Addams ha comprato la Villa Reale". Questo l'annuncio (scherzoso) fatto dalla Reggia di Monza per promuovere il programma del weekend di Halloween. "La Famiglia più dark e stravagante dello scorso secolo si è impossessata della Villa Reale. Anche se forse avrebbero preferito qualcosa di più diroccato, Morticia la adora, come Mercoledì e Pugsley, ed è sicura che in queste 740 stanze ce ne sarà almeno una, se non più di qualcuna, infestata dai fantasmi". Per quattro giorni, da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre, la Villa Reale ospiterà la Famiglia Addams con performance di attori, musicisti e danzatori che accoglieranno i visitatori per un’apertura straordinaria in tema dark per Halloween.

"Tremate, tremate. Le streghe son tornate!". A Monza i miti e le leggende legate al mondo della stregoneria rivivono nelle sale della Reggia di Monza con la mostra Stregonerie che dal 29 ottobre al 26 febbraio 2023 sarà in città. Un viaggio tra conoscenze antiche, cerimonie nascoste, sacralità ed erotismo per raccontare una figura di donna rimossa dalla cultura e dalla vita. Il percorso espositivo inizia in un tribunale medievale del 1539 e il visitatore vivrà la forte esperienza di un vero processo per stregoneria. Poi lungo il corridoio del percorso espositivo, che richiama gli asfittici e terrorizzanti ambienti del film Suspiria di Dario Argento, come all’interno del palco di un teatro, si aprono dieci stanze, ciascuna delle quali mette in scena un diverso aspetto della vita della strega.

Zucca e Cassoeula, sagre vicino a Monza

Per i golosi non mancano gli appuntamenti con le sagre. A Mezzago prosegue la festa della Zucca, del tortello e dei sapori autunnali nella suggestiva cornice di Palazzo Archinti. L'evento è in programma fino al 30 ottobre. Nelle ricette verrano utilizzate esclusivamente zucche coltivate a Mezzago. Le varietà di zucca sono: Delica, Violina (o Butternut), Hokkaido, Marina di Chioggia. È obbligatoria la prenotazione.

A Senago, comune milanese alle porte della Brianza, invece è in programma la Sagra della Cassoeula. Nel menu anche pizzoccheri, risotto alla milanese con ossobuco, casoncelli e polenta e zola.