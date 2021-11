Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Sapori tradizionali del Trentino in piazza, stufato d'asino, trippa e cioccolato. Un weekend dedicato ai sapori e all'arte quello del 5, 6 e 7 novembre a Monza e dintorni. Ecco gli appuntamenti culinari e non che abbiamo selezionato per voi.

Sagre e sapori

Nella cornice di Piazza Matteotti a Cernusco sul Naviglio è in programma il “Mercatino Val di Non”: si potranno assaggiare e conoscere le prelibatezze della sua produzione culinaria, dalle mele DOP ai prodotti della montagna, dai salumi ai dolci ai vini autoctoni per finire con i prodotti dell’artigianato locale. Festa degli arrosticini, trippa e stufato d'asino a Senago, alle porte della Brianza per un weekend dedicato ai sapori tradizionali.

A Milano, sui Navigli, infine, la Fiera del cioccolato artigianale presenta 13 maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, per un fine settimana all’insegna della dolcezza.

Mostre e idee per una gita a Milano

Tra le manifestazioni da non perdere a due passi da Monza, il Circo di Mosca all’Idroscalo, spettacolo con artisti internazionali che hanno preso parte ai migliori show di tutto il mondo tra cui acrobati, comici ed equilibristi. Per gli amanti del gusto, il Mercato Centrale in piazza Duca d’Aosta, accoglie i visitatori tra piatti di pesce, carne e dolci tipici, con oltre 32 botteghe di artigiani.

Nel giardino di Villa Arconati, invece, c'è ancora tempo per ammirare i bellissimi colori del foliage autunnale (domenica). Al Mudec, infine, prosegue la mostra dedicata ai capolavori Disney, con preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney, tra cui “Hercules” e “La Sirenetta”, fino al più recente film d’animazione “Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle” (tutto il week-end).

Per gli appassionati di moda, prosegue The way we are, la mostra da Armani Silos in occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani (tutto il week-end), mentre le meravigliose opere di Claude Monet a Palazzo Reale accompagnano il pubblico in un percorso immersivo con 53 dipinti (tutto il week-end).

Le opere di Tiepolo e Canaletto accolgono il pubblico al Castello Sforzesco, mentre da Pirelli Hangar Bicocca prosegue la personale di Cattelan, una vera e propria drammaturgia in tre atti dedicata al ciclo della vita.

Biennale d'arte alla Reggia

A Monza si può visitare la Biennale d'Arte quest’anno ospitata al Belvedere della Reggia, con l'esposizione delle opere di 30 giovani artisti provenienti da dieci Accademie italiane. Le Accademie, ognuna rappresentata dagli artisti scelti dai tutor preposti, offriranno i propri talenti, giovani leve della creatività emergente. Infatti, è tra le priorità della Biennale quella di intercettare le energie non ancora consacrate dalle gallerie di settore e dal mercato.