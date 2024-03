Le 5 cose da non perdere a Monza e in Brianza nel weekend

Piante, fiori e street food nell'elegante cornice dell'Avancorte della Reggia di Monza. Ma anche bancarelle e shopping in città con la Fiera dei Mercanti e tutto lo spettacolo primaverile dei tulipani, con l'apertura dei due campi di raccolta in Brianza. E i gioielli del territorio da scoprire con le Giornate FAI di Primavera. Abbiamo selezionato per voi alcuni degli appuntamenti in programma questo fine settimana da venerdì 22 a domenica 24 marzo a Monza e in Brianza.

Monza Green Experience

Monza città del verde per un fine settimana. Appuntamento con la Green Experience in Villa Reale: per il quarto anno consecutivo, la città di Teodolinda si trasformerà in un mondo dedicato al verde, dove entrare nella magia delle bellezze create dalla natura. Piante e fiori provenienti da tutto il mondo nell'Avancorte e nelle Serre della Reggia di Monza per vivere un weekend green in città. Sarà allestito il polo del verde, ci sarà il Teatro del Fiore con incontri e seminari tenuti dagli espositori per approfondire argomenti legati alla storia, all'uso e alla cura delle piante e alla floriterapia. E un Pop Up Market presso le Serre della Villa Reale con stand di artigianato di qualità dove designer da tutta Italia esporranno i propri pezzi unici, come arredamenti da interno e esterno, attrezzature, tessuti da giardino e molto altro. Spazio anche al gusto green con una zona ristoro green dedicata allo street food d'eccellenza.

Giornate FAI di primavera

La Cappella Reale e il Teatrino di Corte della Villa Reale di Monza. L’U-Power Stadium del Monza Calcio. La Villa Antona Traversi di Meda con la chiesa di San Vittore. La Villa Cusani Traversi Tittoni di Desio. Il Servizio Cani guida di Limbiate. Sono questi i sei luoghi e beni culturali proposti al pubblico dalla Delegazione e dal Gruppo Giovani FAI di Monza per la 32a edizione delle Giornate FAI di Primavera sabato 23 e domenica 24 marzo. Tornano le Giornate FAI di Primavera, un evento nazionale dedicato alla scoperta del patrimonio italiano, con particolare attenzione ai “tesori nascosti” da recuperare e valorizzare. Coinvolgono quest’anno 400 città, con l’apertura di 750 beni culturali e naturalistici, e si caratterizzano sempre più come uno strumento di sensibilizzazione sui temi dell’educazione, della passione civica e della sostenibilità.

Fiera dei Mercanti a Monza

Una giornata di festa con bancarelle, shopping, street food e divertimento. Domenica 24 marzo a Monza torna la Fiera dei Mercanti. Appuntamento dalle 9 alle 19 in viale Vittorio Veneto e in via Cavallotti con gli stand, i giochi e le specialità cuclinarie da gustare on the road nell'ambito della manifestazione contraddistinta dal fiocco rosa.

I campi di tulipani in Brianza

Tempo di primavera e di tulipani. Aprono le porte venerdì 22 e sabato 23 marzo i due campi di raccolta di tulipani you-pick in Brianza: Fioriranno, a Cornate d'Adda, e Shirin a Ornago. Qui insieme a narcisi, iris, giacinti e allium ci saranno 200mila tulipani che coloreranno un angolo di Brianza con un'esplosione di sfumature e di natura che promette uno spettacolo tutto primaverile.

Colomba in villa a Usmate

Degustazioni gratuite di colomba artigianale con vini abbinati, delizie di pasticceria, bancarelle e attrazioni per bambini. Domenica 24 marzo a Usmate Velate torna Colomba in Villa, un appuntamento organizzato da Confocommercio Vimercate con i Maestri Pasticcieri per degustare il tradizionale dolce pasquale.

La manifestazione animerà Corso Italia e Via Roma a Usmate Velate, dalle 9 alle 19.