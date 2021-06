In Brianza è scoppiata l'estate: si arriverà a 34 gradi

Tanto sole, poche nubi e caldo africano. Si inizia a boccheggiare. È esplosa l'estate anche a Monza e in Brianza. Parchi e piscine pieni, centri commerciali presi d'assalto per refrigerarsi con l'aria condizionata, e per chi può gite fuori porta alla ricerca di un po' di fresco.

Ma, almeno per il momento, la situazione in Brianza sembra essere stabile, senza nessuno stravolgimento all'orizzonte. Queste le previsioni per 3Bmeteo per questa terza settimana di giugno.

Per tutta la settimana splenderà il sole, con picchi fino a 34 gradi nella giornata di sabato 19 giugno. Le temperature massime nei prossimi giorni continueranno a salire: martedì 15 giugno la colonnina di mercurio toccherà i 30 gradi, mercoledì 16 giugno e giovedì 17 giugno i 32 gradi, e venerdì 18 giugno i 33 gradi.

Nella giornata di domenica 21 giugno sono previsti però temporali, che dovrebbero accompagnare i monzesi e i brianzoli anche per l'inizio della prossima settimana.