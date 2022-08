Monza e Brianza, a Ferragosto meteo guastafeste: le previsioni ora per ora

Dopo un'estate dalle temperature decisamente sopra la media e rare precipitazioni, la pioggia dovrebbe arrivare proprio a Ferragosto. Per chi avesse intenzione di tirare fuori la griglia è bene che prima consulti le previsioni del tempo. Ad oggi per il 15 agosto a Monza e Brianza sono previste piogge e temporali, con temperature minime di 22 gradi. Secondo gli esperti di 3Bmeteo la giornata di Ferragosto sarà caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteo, a causa dell'afflusso di correnti fresche e umide da Ovest. Dunque la giornata si presenterà instabile dal pomeriggio, con temporali in spostamento da Ovest verso Est. Temperature in lieve diminuzione.

L'orario critico per possibili piogge e temporali è previsto proprio all'ora di pranzo. Le nuovole cominceranno ad addensarsi verso mezzogiorno e i temporali arriveranno tra le 13 e le 15. Dalle 16 in avanti il cielo sarà nuovoloso ma senza precipitazioni. La temperatura massima prevista sarà di 31°, la minima di 22.

Dopo tutta questa siccità comunque la pioggia è benvenuta.