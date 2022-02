Neve in arrivo in pianura: la mini sciabolata artica anche a Monza

Sarà un giorno di San Valentino con la neve anche a Monza? Le previsioni meteo concordano nell'affermare che lunedì 14 e martedì 15 febbraio è in arrivo una mini sciabolata artica che porterà pioggia e nevischio anche in pianura. In particolare a Milano, potrebbero cadere dei fiocchi (senza accumulo) già a partire dalle 23 di lunedì, secondo 3bMeteo. Il maltempo durerà però solo alcuni giorni, poi tornerà il sole.

Le previsioni a Monza

"Si prospetta un inizio di settimana tipicamente invernale con cieli grigi e coperti e clima freddo. Nella giornata di lunedì - scrivono i tecnici di 3bMeteo - l'arrivo della perturbazione atlantica, apporterà precipitazioni per gran parte del giorno sul capoluogo lombardo. La notte a cavallo tra lunedì e martedì non è esclusa la presenza di fiocchi tra la pioggia fino in città. Precipitazioni che si esauriranno nel corso della mattina lasciando spazio ad ampie schiarite. A seguire tempo stabile e soleggiato. Una perturbazione atlantica riesce finalmente a interessare la Lombardia. Molte nubi e precipitazioni in estensione a tutta la regione entro la sera. Neve fino a quote collinari sui settori occidentali, a tratti anche in pianura tra pavese e milanese. Clima più freddo".

"Tra lunedì e martedì - spiegano gli esperti - una modesta perturbazione transiterà sul Nordovest, spezzando (ma solo temporaneamente) la lunga fase siccitosa. Neve a tratti fino in pianura sul Piemonte e la Lombardia occidentale, segnatamente tra cuneese, astigiano, alessandrino, pavese, lodigiano e interne liguri di Ponente, dove stimiamo qualche centimetro di accumulo nevoso al suolo. Sul resto delle pianure lombarde e piemontesi sarà possibile qualche fiocco durante le ore tardo serali e notturne, ma nel complesso prevarrà la pioggia. Generale miglioramento nel corso di martedì. Sarà una perturbazione che decreterà una fugace ma preziosa pausa della fase di forte deficit idrico che sta caratterizzando il nordovest italiano".