Arrivano i temporali: le previsioni a Monza

Un assaggio d’estate. Le temperature estive con il caldo anomalo dei giorni scorsi, nelle prossime ore, lasceranno spazio a instabilità e rovesci a carattere temporalesco, anche a Monza.

“L’anticiclone africano è ormai un ricordo della settimana scorsa” - spiega Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com. “Aria più fresca in quota di matrice nordatlantica fa il suo ingresso nel bacino del Mediterraneo e, in questo inizio di settimana, lambisce le regioni settentrionali. Ciò che ne consegue è un calo delle temperature, che non sarà così deciso in un primo momento, ma che sarà accompagnato da un generale peggioramento del tempo. Infatti, le elaborazioni dalla sala operativa di 3bmeteo mostrano dell’instabilità che si manifesterà per mezzo di rovesci e temporali sparsi. Questi, in realtà, non hanno quasi mai abbandonato i settori alpini nemmeno durante l’ondata di caldo. Nei prossimi giorni invece, si estenderanno anche ai settori di pianura, come avverrà già nella giornata di martedì, quando una linea temporalesca attraverserà da Ovest a Est quasi tutta la regione nel pomeriggio-sera, a eccezione delle basse pianure a ridosso del fiume Po”.

“Mercoledì sarà un’altra giornata instabile” – continua il meteorologo – “con piogge e temporali che insisteranno a macchia di leopardo su quasi tutta la regione, specialmente nelle prime ore della giornata. Le temperature scenderanno su valori più coerenti con le medie del periodo, con valori massimi che si porteranno intorno ai 25-26°C nelle zone di pianura. Nelle giornate di giovedì e venerdì” – conclude Buscemi – “torna una fase più stabile, con precipitazioni relegate soltanto ai rilievi alpini nelle ore pomeridiane e con temperature lievemente più elevate, prima di una nuova fase perturbata e fresca che potrebbe coinvolgere la regione a partire dal prossimo weekend”.

Le previsioni a Monza

Tempo instabile sulla città di Monza, con precipitazioni a carattere temporalesco che si manifesteranno nel pomeriggio-sera di martedì e nella prima parte di mercoledì. Migliora da giovedì. Temperature in diminuzione, con massime sui 26°C e minime sui 16°C, in nuovo lieve aumento da giovedì.