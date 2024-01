“Monza, let's get to the point!”: al via la nuova campagna per il turismo in città

Un nuovo logo e un nuovo claim per rilanciare l'ospitalità nella città di Teodolinda.

“Monza, let's get to the point!” è il claim della nuova campagna per il turismo a Monza pensata in occasione di Bit 24, la Borsa Italiana del Turismo che si terrà alla Fiera di Milano dal 4 al 6 febbraio.

La nuova campagna turistica (e creativa), ideata dall'agenzia Yes!, è stata pensata per consolidare l'identità di Monza come luogo di riferimento, fisico e concettuale, in Italia e nel mondo, nel quale l'ospitalità si trasforma in un'esperienza unica. A presentare la nuova brand identity della città e la campagna per il 2024 a Milano saranno l'assessore al Commercio e alle Attività Produttive Carlo Abbà e il ceo di Yes! Paolo Biffi.

E la nuova campagna non è l'unica azione intrapresa dal palazzo di piazza Trento e Trieste per vivacizzare e sostenere il turismo.

Ancora a luglio, e ancora grazie alla proposta presentata dall'assessore Abbà, la giunta comunale ha infatti approvato l’adesione di Monza alla "Federazione delle Città Napoleoniche" che riunisce tutte le città, siti e le istituzioni la cui storia è stata segnata dall'influenza di Napoleone Bonaparte, al fine di valorizzarne il patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale. Per l'occasione il sindaco Pilotto aveva incontrato in Villa Reale Charles Bonaparte, discendente diretto del celebre imperatore, elevando Monza fra i nuovi itinerari culturali europei.

Un'iniziativa che è seguita, fra le altre, allo speciale passaporto per Monza lanciato dalla precedente giunta guidata da Dario Allevi, e in particolare dall'assessore Massimiliano Longo, che permette ai turisti di visitare i siti culturali e storici della città a prezzo ribassato.

Uno speciale riguardo, infine, è stato posto in questi anni in merito alla rievocazione storica monzese, il celeberrimo corteo medievale in costume che a giugno attraversa le vie del centro storico. La celebre rievocazione è infatti assurta a evento principale di tutta l'estate monzese perché capace di richiamare in città migliaia di persone da tutta Italia e dall'estero.