Elezioni suppletive: Adriano Galliani apre la campagna elettorale nella sua Monza

C’era grande emozione negli sguardi e nelle parole. Poi l’abbraccio fraterno con Paolo Berlusconi e la “benedizione” della famiglia del fondatore di Forza Italia per Adriano Galliani, non solo amministratore delegato dell’Ac Monza ma soprattutto grande amico e collaboratore di Silvio Berlusconi.

Il teatro Binario 7 era pieno lunedì sera, 25 settembre, per la presentazione ufficiale di Adriano Galliani che – sostenuto da una coalizione di centro destra formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati – il 22 e il 23 ottobre correrà per conquistare alle elezioni suppletive quello scranno lasciato libero dopo la morte di Silvio Berlusconi a giugno. A “benedire” la discesa in campo di Galliani anche il ministro Matteo Salvini e la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti (Fratelli d’Italia).

Tantissime le persone intervenute, volti noti non solo della politica, ma anche del mondo del sociale e del volontariato brianzolo. Galliani sul palco: una lunga chiacchierata con il giornalista di Mediaset Paolo Del Debbio. Il ricordo della sua vita, della sua esperienza politica e imprenditoriale, oltre che sportiva e oggi la nuova sfida: quella di sedere su quella poltrona lasciata libera in Senato da Silvio Berlusconi. “Conosco molto bene questo territorio – ha dichiarato -. Credo di rappresentarne i valori e quindi ho accettato di candidarmi nel collegio di Monza e Brianza”. Un grande attaccamento al territorio, una profonda conoscenza dell’imprenditoria locale e da alcuni anni anche di quella sportiva con il grande sogno, realizzato con Berlusconi, di portare il Monza in serie A. E tra un racconto e l’altro anche qualche curiosità. Galliani si scopre brianzolo anche a tavola, svelando il suo amore per la luganega, la cassoeula e la torta paesana.

Saranno 8 i candidati che il 22 e il 23 ottobre correranno per lo scranno di senatore: Adriano Galliani (sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati); Marco Cappato (sostenuto da PD, M5S, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italiani, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt); Cateno De Luca (Sud con Nord); Lillo Massimiliano Musso (Forza del Popolo); Domenico di Modugno (Partito comunista italiano); Daniele Giovanardi (Democrazia Sovrana e Popolare); Giovanna Cappelli (Unione Popolare); Andrea Brenna (Democrazia e Sussidiarietà).