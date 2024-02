Tutela e inclusione: a Monza approvata la mozione a favore della comunità Lgbt

Tutela e inclusione sono le parole chiave della mozione presentata dalla lista civica Lab Monza a favore della comunità lgbtqia+ discussa e approvata dal consiglio comunale nella serata di lunedì 19 febbraio.

Tre le richieste contenute nella mozione: l’adesione alla rete Ready (la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) da parte del comune, già avvenuta a dicembre 2023, la creazione di un tavolo tematico sui diritti della comunità lgbtquia+ e l’impegno da parte dell'amministrazione a farsi promotore verso enti sovracomunali di leggi a tutela della comunità arcobaleno.

"Vogliamo una società inclusiva e rispettosa della diversità"

In particolare il consigliere Lorenzo Spedo, a nome di Lab Monza, ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto, evidenziando "il ritardo del nostro paese rispetto ad altri in termini di tutela e inclusione della comunità lgbtquia+". "LabMonza accoglie con soddisfazione l'approvazione della mozione da parte del consiglio comunale, riconoscendo che questo voto favorevole segna un importante cambiamento di rotta su un tema cruciale per la costruzione di una società inclusiva e rispettosa della diversità". Altresì anche il consigliere Francesco Racioppi ha sottolineato l'importanza di costruire una società basata sui principi di uguaglianza e rispetto, dove tutti possano vivere liberamente senza discriminazioni

Le azioni proposte dalla mozione includono l'attribuzione di funzioni specifiche agli uffici delle Pari Opportunità per supportare i membri della comunità lgbtquia+, l'istituzione di un tavolo di confronto permanente con le associazioni che la rappresentano e la promozione di leggi a livello regionale e nazionale per garantire i diritti della comunità arcobaleno. Il tavolo, come spiegato dai promotori, sarà un binocolo costante sul territorio per garantire un dialogo continuo con le associazioni lgbtquia+ e con tutte le organizzazioni che si occupano di diritti umani

Il contributo di Brianza oltre l'arcobaleno

A contribuire alla battaglia di Lab Monza per i diritti delle persone lgbtquia+ l'associazione Brianza oltre l'arcobaleno Monza e Brianza, che ha partecipato nel processo di stesura della mozione e nel lavoro quotidiano sulla tutela dei diritti e la promozione dell'inclusione. "Il nostro auspicio - ha dichiarato Oscar Innaurato, presidente di Boa - è che il tavolo permanente possa portare all'apertura, insieme al comune di Monza, di uno sportello dedicato alle persone lgbtquia+ e alla creazione di eventi culturali insieme alle altre associazioni per sensibilizzare sul tema delle persone lgbtquia+ e più in generale sui diritti umani".