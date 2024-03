Il video di auguri del sindaco: ecco che cosa augura Pilotto a Monza e ai monzesi

Un sorriso, un tono come sempre pacato e rassicurante, poi un pensiero rivolto a tutti i monzesi (e a chi a Monza lavora), soprattutto a coloro che stanno vivendo un momento di difficoltà.

Il sindaco Paolo Pilotto si è affidato ai social per fare gli auguri di buona Pasqua ai monzesi. Un video di minuto e mezzo sulla sua pagina Facebook per dimostrare la vicinanza ai figli di Teodolinda, per ringraziare il mondo del volontariato e delle imprese, per ricordare l’impegno costante per migliorare la città. "Un pensiero alle imprese, alle associazioni a chi si mette al fianco dei cittadini per le azioni di carità, di beneficenza, di sostegno, ai singoli e ai gruppi - ha ricordato -. Monza è una città che ha bisogno anche di prendere qualche giorno di respiro per poi poter affrontare le sfide per renderla sempre più bella, vivace, interessante".Una breve sosta per poi ritornare al lavoro per "migliorare la città, facendo i conti con le imperfezioni quotidiane che insieme possiamo migliorare".