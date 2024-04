Tempo di grigliate: l'idea di rimettere le aree barbecue pubbliche nei giardini della città

Un tempo era la tradizione: a Pasquetta (meteo permettendo) grigliata in alcune aree attrezzate della città. Un'iniziativa che poi, con l'arrivo della bella stagione, proseguiva soprattutto il sabato e la domenica dove la maxi area verde pubblica attrezzata si trasformava in una vera e propria grigliera all'aperto.

Un ricordo, per i monzesi, visto che - ad oggi - di aree pubbliche attrezzate dove fare il barbecue non ce ne sono. Ma in consiglio comunale c'è chi ha lanciato l'idea di ricrearle. La proposta arriva dal consigliere di maggioranza Lorenzo Spedo (LabMonza) che in occasione dell'ultimo consiglio comunale ha presentato l'idea di ricreare in città aree pubbliche attrezzate dove poter grigliare. Un'occasione, come ha spiegato il giovane consigliere di LabMonza, per offirire alle persone la possibilità di organizzare il barbecue, di incontrarsi e di socializzare.

Un tempo l'area barbecue si trovava al Parco della Boscherona, ma da anni non c'è più. Così come è vietato accendere fuochi e organizzare grigliate al Parco di Monza.