Sonni tranquilli per i monzesi che vivono vicino alla ferrovia: arrivano le barriere anti rumore

Per i monzesi si avvicina la fine di un incubo. È stato annunciato il crono programma per il posizionamento delle barriere antirumore che verranno posizionate in diversi punti della città, "sanando" quel problema di inquinamento acustico che da anni viene denunciato dai cittadini, che si sono anche riuniti in comitati. L'annuncio durante il consiglio comunale di lunedì 3 aprile quando l'assessore Giada Turato ha risposto a un'interrogazione presentata dal consigliere Andrea Arbizzoni (Fratelli d'Italia) che chiedeva aggiornamenti in merito al posizionamento delle barriere antirumore in via San Gottardo e a San Rocco.

"Come comune abbiamo avuto di recente un incontro sul tema con Rfi (Rete Ferroviaria Italiana, ndr) - ha spiegato -. Rfi ci ha fornito un crono programma sugli interventi di risanamento acustico previsti in città. Interventi che riguardano il tratto da via Aquileia alla stazione, e lungo la tratta Milano-Chiasso dall' uscita dalla ferrovia fino a via San Gottardo. L'azienda a febbraio ha presentato il progetto esecutivo e i lavori partiranno a luglio 2023. I lavori verranno consegnati: il tratto da via Aquileia a San Gottardo entro agosto 2024; il tratto di via Aquilea a San Rocco entro marzo 2026; il tratto da via Gorizia alla stazione entro 2027. Inoltre è già stata avviata la raccolta e la presentazione della documentazione per la gara per l'installazione della barriere antirumore lungo la A4 nel tratto di San Rocco".

L'assessore Turato inoltre ha già incontrato i cittadini e chiesto ai dirigenti della Regione Lombardia aggiornamenti in merito alle barriere sia da un punto di vista estetico, sia di impatto acustico e delle vibrazioni.