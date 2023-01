Elezioni regionali 2023: i candidati brianzoli di Unione Popolare

Unione Popolare ha scelto la sua squadra anche in Brianza. La candidata Mara Ghidorzi - che il 12 e il 13 febbraio affronterà Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti - sarà affiancata a Monza dalla squadra di candidati che correranno per le poltrone in consiglio regionale.

Per la Brianza la candidata sarà affiancata da Michele Quitadamo (già candidato sindaco nel 2017 a Monza), Anita Giuriato, Antonio Piserchia, Marta Gatti e Lorenzo Capizzi. Mara Ghidorzi, classe 1981, è sociologa e ricercatrice e ha deciso di scendere in campo contro gli avversari Attilio Fontana (centrodestra), Pierfranco Majorino (centrosinistra) e Letizia Moratti (terzo polo). Mara Ghidorzi lavora come progettista e ricercatrice su tematiche legate all’inclusione socio-lavorativa, la cittadinanza attiva e la parità di genere. In precedenti interviste ha spiegato che le parole chiave della sua candidatura e che rappresentano il suo impegno sono: transfemminista, antifascista, ambientalista e anticapitalista. Tra i suoi impegni la difesa della salute pubblica e maggiori investimenti in questo settore; lavoro sui diritti delle persone; tutela dell'ambiente: attenzione al problema dell'emergenza abitativa con il recupero degli alloggi e una rivoluzione di Aler; attenzione al mondo dei lavoro.