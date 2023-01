Elezioni regionali 2023: i candidati brianzoli del Terzo Polo

Per le elezioni regionali del 12 e del 13 febbraio la Brianza ha scelto i suoi candidati per il Terzo Polo. "Azione e Italia Viva hanno composto una lista in cui potessero essere presenti esponenti di tutti i settori della società civile, con competenze e conoscenze trasversali e che rappresentassero in modo uniforme i vari territori della Brianza" si legge nella nota ufficiale.

Per il consiglio regionale correranno Fabio Albanese di Monza, Laura Barzaghi di Nova Milanese, Nunzia Caporeale di Arcore, Antonio Foti di Desio, Osvaldo Mangone di Monza, Melina Martello di Brugherio, Alessio Pascariello di Monza e Alberto Pilotto di Monza.

La presentazione ufficiale dei candidati è fissata perr venerdì 13 gennaio alle 18.30 a Monza all'istituo Dehon (via Appiani). Interverranno gli onorevoli Giusy Versace e Maria Chiara Gadda.