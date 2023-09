Elezioni suppletive: il candidato Massimiliano Lillo Musso chiede il confronto

L’avvocato Lillo Massimiliano Musso, segretario politico di Forza del Popolo e uno degli otto candidati alle suppletive di Monza per assegnare il seggio in Senato che fu di Silvio Berlusconi, lancia un invito ai media e all’Ordine dei giornalisti. "Nell’epoca della comunicazione globale appare paradossale l’estromissione dei giornalisti dalla realizzazione delle tribune politiche. A gestire la discussione politica sono sempre più gli “spin doctor”, che ormai decidono temi, tempi e modi non solo della campagna elettorale del proprio candidato, ma persino dell’agenda giornalistica finalizzata al dibattito e al confronto innanzi all’opinione pubblica. In tal modo viene svilito il ruolo del giornalista nel momento più importante della democrazia: quello in cui deve assolvere alla missione di promotore e arbitro del confronto politico".

Massimiliano Lillo Musso è fondatore di Forza del Popolo. Il noto avvocato, 46 anni, con studio legale a Ravanusa in provincia di Agrigento, sposato e padre di 5 figli è stato il fondatore di Mille Avvocati per la Costituzione, protagonista ed estensore della denuncia La Nuova Norimberga con la quale aveva denunciato il premier Mario Draghi per la gestione dell’emergenza pandemica. Sono 8 i candidati che correranno per lo scranno lasciato vuoto da Silvio Berlusconi. Oltre a Massilmiliano Lillo Musso in campo anche Adriano Galliani, Marco Cappato, Cateno De Luca, Domenico di Modugno, Daniele Giovanardi, Giovanna Cappelli, Andrea Brenna .