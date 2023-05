Elezioni comunali a Seregno: lo spoglio e i risultati

Elezioni comunali: anche a Seregno alle 15 di lunedì 15 maggio hanno chiuso le urne. Al termine delle operazioni di voto è iniziato lo spoglio delle schede. I cittadini hanno votato per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale.

Qui, appena disponibili, verranno pubblicati i risultati delle votazioni e il nome del nuovo sindaco eletto o i nominativi dei candidati che si sfideranno nell'eventuale turno di ballottaggio.

La corsa per la poltrona di primo cittadino era una sfida a 5. Il sindaco uscente Alberto Rossi cerca la riconferma appoggiato da una coalizione di centrosinistra formata da Pd, Cambia Seregno, Scelgo Seregno, Ripartiamo Azione e Italia Viva; Tiziano Mariani si presenta con la lista Tiziano Mariani sindaco - Letizia Moratti lista civica; per il centrodestra corre Giacinto Mariani appoggiato da Seregno Futura, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega; scende in campo anche Italexit con Norberto Riva candidato del partito fondato da Gianluigi Paragone; e infine i grillini con Luca Colombo esponente del Movimento 5 Stelle.

A Seregno l'affluenza è stata pari al 53,20%, con un valore in crescita rispetto al 50,48% della precedente tornata elettorale. Domenica, alle 23, aveva votato il 43,27% degli aventi diritto. Di seguito intanto i profili dei cinque candidati in corsa.

Alberto Rossi

Alberto Rossi, sindaco uscente, tenta la riconferma appoggiato da una coalizione di centrosinistra. Alberto Rossi è sostenuto dal Pd, da Cambia Seregno, da Scelgo Seregno e da una coalizione del Terzo Polo formata da Ripartiamo, Azione e Italia Viva.

Giacinto Mariani

Torna in campo il leghista Giacinto Mariani, un volto molto noto a Seregno dove ha già ricoperto il ruolo di sindaco per due mandati e poi quello di vicesindaco. Mariani è appoggiato dal centrodestra. Una ampia coalizione quella che sostiene Mariani formata, oltre che dal Carroccio, anche da Forza Italia, Fratelli d’Italia e la lista civica Seregno Futura.

Tiziano Mariani

A correre per la poltrona di primo cittadino anche Tiziano Mariani. Il consigliere di opposizione che tra i banchi del consiglio comunale rappresentava la lista civica Noi per Seregno adesso corre come candidato della Lista Moratti.

Luca Colombo

A Seregno scende in campo anche il Movimento 5 Stelle. A rappresentare i grillini Luca Colombo un volto noto in città dove ha una parafarmacia.

Norberto Riva

In campo anche Norberto Riva che si presenta con Italexit, il gruppo politico fondato dal giornalista Gianluigi Paragone