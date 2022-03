Elezioni comunali, ecco quando si vota a Monza (e non solo)

A Monza si vota domenica 12 giugno. E insieme al capoluogo di provincia in Brianza andranno alle urne i cittadini degli altri comuni brianzoli e d'Italia chiamati a rinnovare l'amministrazione.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla data per le amministrative e nella stessa giornata si voterà anche per i referendum sulla giustizia. Ci sarà un election day, il 12 giugno, in cui i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi anche sui quesiti referendari. Per le elezioni comunali, se il sindaco non sarà eletto al primo turno, il ballottaggio si terrà nella giornata del 26 giugno.

Le date sono state annunciate su Twitter dal deputato Pd, Stefano Ceccanti: "Il Cdm ha ufficializzato le date delle elezioni amministrative: primo turno: 12 giugno; secondo turno: 26 giugno; referendum: 12 giugno".

I cinque quesiti ammessi dalla Corte costituzionale e che saranno oggetto del referendum sono: la riforma del Csm; l'abolizione della legge Severino: il quesito propone l'abolizione del decreto legislativo Severino sulla incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna; i limiti agli abusi della custodia cautelare: si propone di limitare la carcerazione preventiva per il pericolo di "recidiva" solo ai reati più gravi ; la separazione delle funzioni dei magistrati: si propone lo stop totale alla possibilità per i magistrati di passare, nel corso della carriera, dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa e il voto degli avvocati nei consigli giudiziari sulle valutazione dei magistrati.

Il voto a Monza: i candidati (per ora)

Una poltrona per cinque. In corsa per la carica di sindaco a Monza, attualmente, ci sono cinque candidati. Si tratta del sindaco uscente Dario Allevi (centro destra), del candidato del centrosinistra scelto attraverso le primarie indette nelle scorse settimane, Paolo Pilotto, Paolo Piffer (lista civica Civicamente), Elisabetta Bardone (Movimento 5 Stelle) e Alberto Mariani (Grande Nord).