Forze dell'ordine gratis a bordo di treni e bus: siglata l'intesa

Regione Lombardia compie un passo verso una maggiore sicurezza sui mezzi di trasporto. Nella seduta di approvazione del Bilancio il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia ha presentato un ordine del giorno con il quale si chiedeva di destinare fondi per garantire una maggiore sicurezza degli utenti, in particolare delle donne e del personale viaggiante a bordo dei mezzi, mediante il rinnovo della convenzione con la sottoscrizione dei relativi protocolli d'Intesa tra Regione, rappresentanti dei corpi delle forze dell'ordine compresa la polizia locale, forze armate e vigili del fuoco.

Agenti in divisa e in borghese

Con questa decisione, come chiarisce anche Lecco Today, viene favorita la libera circolazione di agenti e ufficiali in divisa e in borghese, che potranno viaggiare gratuitamente mettendosi a disposizione per il presidio a bordo. A questo si aggiunge lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per l'acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli della polizia locale per l'anno 2024.

Il provvedimento, nello specifico, aggiunge un milione di euro alle somme precedentemente stanziate, pari a 1,5 milioni, sotto forma di cofinanziamento in favore dei comuni in forma singola o associata. Il cofinanziamento è così ripartito: 600mila euro alle nuove forme associative, 500mila euro per ampliamenti di Unioni o associazioni, 500mila euro per enti associati, Unioni di comuni e comunità montane esistenti, 500mila euro per i comuni in forma singola e 400mila euro per le province e per la città metropolitana di Milano.