Galliani torna in campo: è lui il candidato per sostituire Berlusconi in Senato

Dopo la morte lo scorso giugno di Silvio Berlusconi nel collegio di Monza restava un posto vacante. Forza Italia candida Adriano Galliani (vice presidente vicario dell'Ac Monza) alle elezioni suppletive del collegio uninominale 6 che si svolgeranno il 22 e 23 ottobre solo a Monza. L'annuncio nella giornata di mercoledì 26 luglio direttamente da Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio che su Twitter ha postato: "Proporrò alla Segreteria nazionale di Forza Italia ed agli alleati il nome di Adriano Galliani come candidato al collegio senatoriale di Monza. Sul suo nome ho trovato il convinto consenso della famiglia Berlusconi che ho incontrato oggi a Milano".

"Bene la proposta di candidatura di Galliani alle suppletive di Monza da parte del segretario Tajani. La sua figura, l'ottimo lavoro svolto nella scorsa legislatura e la sua esperienza, saranno valore aggiunto per la vittoria del seggio e per le sfide che ci attendono in Senato", ha scritto - sempre su Twitter - la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

Anche Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Lombardia sostiene la candidatura del brianzolo. "Forza Italia Lombardia accoglie con grande entusiasmo la scelta di candidare Adriano Galliani nel seggio senatoriale di Monza, su proposta del segretario nazionale Antonio Tajani, che ha raccolto il pieno consenso della famiglia Berlusconi. Ringraziamo ancora una volta la famiglia del nostro Presidente per l'attenzione e la cura che rivolge a Forza Italia, nata dalla straordinaria capacita' visionaria di Silvio Berlusconi. Per noi il seggio di Monza non rappresenta una questione politica, ma affettiva. E' il seggio del nostro unico presidente e fondatore. Saremo tutti mobilitati, dai nostri consiglieri regionali e amministratori, fino ai militanti e ai simpatizzanti per vincere le elezioni".