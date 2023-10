La campagna elettorale: c'è chi la fa in bicicletta e chi in 500

Cateno De Luca alla conquista della Brianza in 500. Adriano Galliani per le strade e nelle piazze in bicicletta (con davanti un cestino, azzurro naturalmente). La campagna elettorale per le suppletive del 22 e 23 ottobre passa anche dai mezzi di locomozione. Il tutto ripreso e diffuso sui social.

Il primo a lanciare la sfida è stato Cateno De Luca (candidato di Sud con Nord) che nel fine settimana ha iniziato il suo tour in diverse piazza e locali del territorio. Un tour che proseguirà fino alle elezioni con la trasferta brianzola del sindaco di Taormina dal giovedì alla domenica. La Brianza Cateno De Luca la attraverserà su una 500 blu (d’epoca) con il logo di Sud con Nord. “Sai guidare come me? - scherza De Luca, salendo in auto a Villasanta nel video postato nei giorni scorsi sulla sua pagina Facebook -. Ci giriamo la Brianza con questa meraviglia! Stiamo arrivando”.

Adriano Galliani, invece, preferisce la bicicletta. In sella per le strade di Monza a parlare con i cittadini e a cercare voti. A immortalarlo in bicicletta sono i colleghi di Monza News. “La bicicletta, questo è il mezzo vincente” ha detto l’amministratore delegato del Monza mentre pedala. Galliani, che come De Luca ha aperto la campagna elettorale con un evento al teatro Binario 7 di Monza, sarà sostenuto dalla coalizione di centro destra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati).

I monzesi e i brianzoli il 22 e il 23 ottobre sulla scheda elettorali troveranno 8 candidati per lo scranno che fu di Silvio Berlusconi: oltre a Cateno De Luca e ad Adriano Galliani, ci saranno anche Marco Cappato (sostenuto da PD, M5S, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italiani, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt); Domenico Di Modugno (Partito Comunista Italiano); Lillo Massimiliano Musso (Forza del Popolo); Daniele Giovanardi (Democrazia Sovrana e Popolare); Giovanna Capelli (Unione Popolare); Andrea Brenna (Democrazia e Sussidiarietà).