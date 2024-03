Il sindaco in visita nei quartieri: tra mercato, scuole, case Aler e pranzo dalle suore

Il sindaco Paolo Pilotto in visita a San Fruttuoso. Un’intera giornata dedicata al quartiere, ascoltando cittadini e visitando le maggiori realtà del rione. L’appuntamento è per mercoledì 27 marzo.

Il programma prevede: dalle 9 incontro al mercato del quartiere; dalle 10 alle 12 visite all’asilo nido di via Tazzoli e alle scuole Sabin, Andersen e Alfieri; alle 12.30 pranzo con le suore della scuola padre Annibale di Francia; alle 14 tappa all’asilo nido di via Monviso; alle 15 incontro in parrocchia; alle 16 incontro con le associazioni sportive al centro sociale; alle 17.30 visita alle case Aler di via Baradello; alle 19 aperitivo alla cooperativa edificatrice e di consumo di viale Lombardia; alle 21 incontro pubblico con gli assessori al centro civico di via Iseo.

Il tour del sindaco nei quartieri è partito a febbraio. Pilotto ha già incontrato i residenti di San Rocco, Cederna, Cantalupo, Sant’Albino, Libertà, Centro e San Gerardo. L’iniziativa è stata organizzata dal Pd e dagli altri partiti della coalizione (Azione, LabMonza, Movimento Moccia per Monza, Pilotto sindaco Monza Attiva e Solidale, Possibile ed Europa Verde).