Scende l'Irpef ma i servizi restano gli stessi: il "regalo" del comune brianzolo ai cittadini

Un "regalo" quello fatto ai cittadini dalla giunta comunale di Giussano guidata dal sindaco Marco Citterio.

Il consiglio comunale ha infatti approvato la riduzione dell’addizionale comunale Irpef a partire dal 2024. Così come specificato nel bilancio di previsione 2024 - 2026, a partire dal prossimo anno è previsto un calo dell’aliquota che passerà dall’attuale 0,74% allo 0,69%. La decisione di ridurre l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef, spiegano dal palazzo del comune, si pone in continuità con la prima riduzione già disposta dall’amministrazione Citterio con delibera di consiglio comunale del 13 dicembre 2021, con la quale l’aliquota era stata portata dallo 0,80% allo 0,74%.

Nel corso della seduta di consiglio l’Aula ha anche approvato le aliquote Imu che resteranno invariate rispetto a quelle in vigore.

"Il voto del consiglio comunale sancisce un passo importante: proseguire nella diminuzione della pressione fiscale sui contribuenti, garantendo la quantità e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza - ha dichiarato il sindaco Marco Citterio - Grazie ad una gestione oculata della spesa pubblica, in tre anni, l’aliquota Irpef è passata dallo 0,8 allo 0,69%, con una doppia riduzione che è stata compensata con la capacità dell’ente di individuare riduzioni nella spesa. Nel complesso, si parla di decine di euro che restano nelle tasche dei cittadini, utili in un periodo di difficoltà economica come quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo".

Stanziati (anche) oltre 1,5 milioni di euro per interventi in città

Il consiglio comunale, nel dare il via libera al Bilancio 2024 - 2026, ha inoltre approvato lo stanziamento di risorse per interventi da realizzare sul territorio: fra questi, 95mila euro saranno destinati alla manutenzione del verde pubblico, 386mila euro alla manutenzione delle strade e 700mila euro al restyling del centro sportivo "Stefano Borgonovo". Confermato, infine, anche lo stanziamento di 500mila euro per la riqualificazione della viabilità nel centro di Robbiano (incrocio via Dante - via Monte San Michele - piazza Cadorna).