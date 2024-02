Marco Mariani si dimette dal direttivo della Lega: ecco perché

Marco Mariani “lascia” la Lega. Non un addio, né maretta in casa Carroccio, ma solo la necessità di prendersi un momento di pausa per motivi personali. Ad annunciare a MonzaToday le dimissioni dello storico ex sindaco di Monza e leghista doc è Roberta Gremignani, segretario cittadino del Carroccio.

“Marco Mariani (che fa parte del direttivo, ndr) nella serata di martedì 27 febbraio ha rassegnato le dimissioni - spiega Gremignani -. Dimissioni per motivi personali. Nei prossimi mesi non potrà garantire quella presenza alle riunioni che il nostro statuto richiede. Quindi Marco Mariani ha preferito rassegnare le dimissioni, confermandosi la persona seria, onesta e limpida che da sempre è”.

Una “assenza” fisica, ma una presenza costante al fianco del partito e dei leghisti monzesi. “Ci ha confermato che rimarrà a nostra disposizione - aggiunge Roberta Gremignani -. Fondamentale per i suoi consigli, la sua conoscenza del territorio e quella memoria storica che lo rende una persona preziosa all’interno della squadra”.