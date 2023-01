La comunità Lgbtqiap+ incontra i candidati: ecco che cosa chiede alla politica

Il 12 e il 13 febbraio i lombardi andranno alle urne per le elezioni regionali. Così che Brianza oltre l'arcobaleno (BOA) organizza un incontro con i candidati brianzoli al consiglio regionale. "L'obiettivo - come si legge nella nota ufficiale - è approffondire temi e visioni cari alla comunità LGBTQIAP+, per permettere a tutti un voto consapevole e per sapere come i partiti si adopereranno nei prossimi anni per realizzare una società sempre più equa".

L'incontro - aperto a tutti - si terrà domenica 29 gennaio alle 18.30 al centro civico di Ruginello. Gli organizzatori ricordano di avere invitato tutti i candidati di ogni lista e schieramento politico. Ad oggi hanno confermato la loro partecipazione: Alicia Ambrosini (Possibile candidata con Patto Civico per Majorino Presidente); Rosalba Colombo (Partito Democratico); Tommaso Castoldi (Patto Civico per Majorino Presidente); Pietro Lorenzo Virtuani (Partito Democratico); Marco Fumagalli (Movimento 5 stelle); Giovanna Amodio (Alleanza Verdi e Sinistra). Per il Terzo Polo: Alberto Pilotto; Alessia Pascariello; Melina Martello; Nunzia Caporale.