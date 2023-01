Majorino arriva in Brianza sostenuto dalle liste civiche

Le liste civiche Seveso Futura, Passione Civica per Cesano, Vivi Lissone, Muggiò Partecipata, Altra Bovisio Masciago, Cittadini per Lentate, Limbiate Solidale, Impulsi e Sinistra e Ambiente Meda annunciano il loro sostegno a Piefrancesco Majorino. E l'arrivo del candidato di centrosinistra il prossimo 6 febbraio a Seveso al cineteatro Politeama.

“Le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio ci riguardano da vicino - dichiarano i referenti delle liste - da come andranno le elezioni dipenderanno scelte politiche che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita delle persone che abitano nei comuni dove svolgiamo la nostra attività. In questi ultimi anni il governo della regione Lombardia non è stato all’altezza delle necessità dei cittadini – commentano – abbiamo la forte necessità di cambiare le politiche sulla sanità, sui trasporti e sull’ambiente per garantire ai cittadini il diritto alla cura, alla mobilità sostenibile e a vivere in luoghi dove la naturalità sia salvaguardata”.

Ecco perché hanno deciso di sostenere il candidato dem.“Abbiamo deciso di sostenere Majorino perché da parte sua c’è stato un costante rapporto con i territori, anche quelli più periferici, per verificare insieme le loro criticità e le loro peculiarità. Con la sua candidatura, auspichiamo che si affermino in Lombardia i valori che portiamo avanti nelle nostre realtà locali: una rigorosa attenzione all’ambiente e uno sguardo attento ai diritti delle persone, a partire dai più deboli”, continuano i rappresentanti delle liste civiche del territorio. Un progetto, quello della coalizione unita a supporto di Majorino che è piaciuto anche alle liste civiche: “Consideriamo la capacità di mettersi insieme di più liste e di realizzare un progetto comune una scelta premiante, che ricorda molto ciò che stiamo facendo sul territorio: ci sono sfide che si vincono solo insieme”, aggiungono.

“Stiamo già organizzando volantinaggi e banchetti per informare la cittadinanza – concludono i referenti delle liste civiche – abbiamo la grande occasione di cambiare le politiche regionali perché siano finalmente vicino alle esigenze dei cittadini che in questi anni hanno sofferto le inefficienze del governo di centrodestra su sanità, mobilità e trasporti”.