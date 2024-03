"I soldi del Pnrr devono andare alla sanità, non a Pedemontana"

Niente soldi del Pnrr per Pedemontana. Questo, in sintesi, quanto ha commentato Valentina Barzotti, deputata lombarda del M5S in merito al decreto legge Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) che è in fase di conversione alla Camera. “Presenteremo un emendamento soppressivo al decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 denominato ‘Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – commenta - in relazione all’articolo 8 comma 23 che consente a Regione Lombardia di coprire le perdite di Pedemontana tramite aumenti di capitale in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. È assurdo che si mischi il Pnrr, che ha come elemento fondante il concetto di ‘Do No Significant Harm (Dnsh)’ per cui gli interventi previsti dai Pnrr nazionali non devono arrecare nessun danno significativo all’ambiente, con un’opera che devasta il suolo lombardo. Il presidente Conte quando ha portato a casa i soldi del Pnrr non aveva in mente di salvare la Pedemontana dai guai finanziari e di redditività”.

Una posizione sostenuta anche dal collega di partito Marco Fumagalli, portavoce monzese del M5S ed ex consigliere regionale che fin da subito si è schierato contro la realizzazione della maxi infrastruttura. “È incredibile come Regione Lombardia non sia in grado di fare case e ospedali di comunità in Brianza con i fondi del Pnrr, ma trovi il tempo per chiedere al Governo un aiutino per Pedemontana – ha commentato -. La Giunta lombarda è senza vergogna e in tutti i modi cerca di raggranellare qualche soldo, per un’opera inutile e dannosa per il territorio brianzolo. Il rischio se passa questo decreto-legge è che al posto della sanità territoriale ci ritroveremo le corsie delle autostrade nei giardino di casa”.