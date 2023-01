Arriva a Monza Mara Ghidorzi, la quarta candidata per le regionali

Mara Ghidorzi fa tappa a Monza. La candidata di Unione Popolare per lo scranno di presidente della Regione Lombardia arriva nel capoluogo brianzolo. Ieri, venerdì 6 gennaio, tappa a Vimercate edDomani mattina, domenica 8 gennaio, Ghidorzi sarà presente al banchetto di Unione Popolare allestito dalle 9.30 alle 18 in piazza Centemero e Paleari e dove verranno raccolte le firme per partecipare alle elezioni in programma il 12 e 13 febbraio.

Mara Ghidorzi, classe 1981, è sociologa e ricercatrice e ha deciso di scendere in campo contro gli avversari Attilio Fontana (centrodestra), Pierfranco Majorino (centrosinistra) e Letizia Moratti (terzo polo). Mara Ghidorzi lavora come progettista e ricercatrice su tematiche legate all’inclusione socio-lavorativa, la cittadinanza attiva e la parità di genere. In precedenti interviste ha spiegato che le parole chiave della sua candidatura e che rappresentano il suo impegno sono: transfemminista, antifascista, ambientalista e anticapitalista. Tra i suoi impegni la difesa della salute pubblica e maggiori investimenti in questo settore; lavoro sui diritti delle persone; tutela dell'ambiente: attenzione al problema dell'emergenza abitativa con il recupero degli alloggi e una rivoluzione di Aler; attenzione al mondo dei lavoro.