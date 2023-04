In tema di mobilità in aiuto dell'assessore arriva il consigliere: novità in consiglio comunale

Novità in consiglio comunale: in “aiuto” dell’assessore Giada Turato arriva il consigliere comunale del Pd Marco Pietrobon. Lo ha stabilito il sindaco Paolo Pilotto che il 31 marzo ha firmato un decreto nel quale attribuisce “al consigliere comunale Marco Pietrobon – si legge in uno stralcio del documento non ancora pubblicato sull’albo pretorio del comune di Monza – competenze specifiche di supporto collaborativo per le attività connesse all’elaborazione e strutturazione dei documenti di pianificazione nell’ambito della mobilità comunale e sovra comunale”.

Una decisione che è stata vista da una parte della minoranza come una forma di “commissariamento”dell’assessore Turato per quanto riguarda il tema della viabilità e della redazione del PUMS (Piano urbano mobilità sostenibile)

"L’attività del consigliere - si legge nella nota ufficiale del comune inviata nella mattinata di sabato 8 aprile - come definita dall’atto amministrativo, sarà orientata a sostenere le attività propedeutiche alla preparazione e redazione dei documenti relativi ai temi connessi alla Mobilità, coordinati da Giada Turato, assessore alla Mobilità, la quale mantiene piena delega e piena potestà su ogni atto di competenza. Il decreto prevede, infatti, che i compiti di studio, analisi e verifica assegnati al consigliere - con funzione esclusivamente propositiva - non comportino l’adozione di atti di rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva, né diano diritto ad alcuna indennità o compenso di sorta".

“Sfide così rilevanti come quelle relative al presente e al futuro della mobilità in città, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile e al prolungamento delle linee metropolitane, necessitano di un lavoro di squadra che impegna l’intera Amministrazione: l’apporto di competenze specifiche e di contributi di valore da parte di ciascuno, nei distinti ruoli assegnati, sarà di aiuto per migliorare i servizi ai cittadini”, ha spiegato il sindaco Pilotto.

Il documento che attribuisce al consigliere Pietrobon il ruolo di supporto e di collaborazione all’assessore Turato ad oggi, sabato 8 aprile, non è stato ancora pubblicato sull’albo pretorio del comune, sollevando polemiche da parte della Lega. Marco Pietrobon, 40 anni appena compiuti, come si legge sul curriculum disponibile sul sito del comune di Monza è un ingegnere edile esperto nell’ambito delle soluzioni di efficienza energetica in edilizia e negli usi finali dell’energia. Una figura altamente professionale e che da anni gode della stima di tutta l’aula.