La strada monzese che diventa a senso unico (ci saranno più parcheggi)

A Monza via Cimabue diventa a senso unico. E per i residenti arriva anche una bella notizia: verranno recuperati nuovi posti auto. L'annuncio durante il consiglio comunale di ieri sera, lunedì 5 marzo, quando l'assessore alla Viabilità Giada Turato ha risposto a un'interrogazione del consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia). Galli chiedeva chiarimenti sull'installazione di cartelli lungo la via del quartiere di San Donato che annunciano il cambiamento della viabilità. Galli ha chiesto chiarimenti in merito a questa scelta che aveva sollevato parecchie critiche e preoccupazioni da parte di molti residenti. E che avrebbe creato ulteriori disagi al traffico lungo la via Buonarroti.

L'assessore Turato ha confermato e spiegato la scelta dell'amministrazione di trasformare la via Cimabue da strada a doppio senso a strada a senso unico. Una scelta che sarebbe legata anche al grande cantiere del 110% che coinvolge quattro palazzine della via, e che già dalla fine dell'anno aveva creato parecchi problemi con residenti che, impossibilitati ad entrare nei loro garage, continuavano a collezionare multe. Non avendo trovato nelle vicinanze degli edifici aree da affittare come parcheggi i residenti ogni giorno dovevano perdere tempo alla ricerca di un posto auto. Un confronto in comune e poi - dopo il sopralluogo dei tecnici uffici competenti - la decisione di rivoluzionare la viabilità, la sosta e la pulizia della strada lungo la via Cimabue.

"Il grande cantiere del 110% dovrebbe durare fino al 31 dicembre 2023 - spiega l'assessore Turato -. Per questo motivo abbiamo cercato di limitare i disagi accorpando il lavaggio strada ad un'unica giornata. Un'idea che vorremmo poi proporre ad altri quartieri. Inoltre i cittadini ci hanno riferito che in quella via da sempre c'è il problema della sosta selvaggia che rende difficile il transito nei due sensi di marcia. Accogliendo la loro segnalazione abbiamo deciso di rivoluzionare la viabilità, anche in previsione di nuovi cantieri in zona già approvati dalla passata amministrazione. Abbiamo trasformato la via in strada a senso unico, e siamo riusciti a recuperare nuovi parcheggi".