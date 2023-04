L'ultimo saluto a Cesare, il politico "artigiano" del fare comunità

Un minuto di silenzio, tanti ricordi dell'aula, dei compagni di partito ma anche degli avversari politici con i quali - in alcuni casi - era nata anche un'amicizia. Così durante il consiglio comunale di giovedì 20 aprile è stato ricordato Cesare Rovelli, figura di spicco della politica monzese prima nelle file del Partito comunista poi del Pd, morto nei giorni scorsi.

Rovelli presidente di circoscrizione e anche tra i banchi del consiglio comunale. Un ricordo bipartisan carico di affetto, stima e soprattutto di ringraziamento per il lavoro svolto da Rovelli a servizio di Monza e dei monzesi. Sia nel suo quartiere di San Rocco prima, sia da Palazzo poi. "Aveva passione e impegno civile - ha ricordato l'amico e consigliere Pietro Zonca (Pd) -. Ha dato tanto senza mai chiedere nulla. Grande amante della montagna è stato tra i fondatori e poi presidente dell'associazione Amici della montagna. Era molto legato al quartiere di San Rocco dove ha portato il mercato settimanale e il centro demografico decentrato". Zonca ha ricordato l'attenzione al mondo della cultura con la promozione per primo dei corsi nei quartieri che ancora oggi proseguono con successo, e la realizzazione del grande affresco in circoscrizione realizzato dal grande e compianto Andrea Sala.

Un sentito ricordo e ringraziamenti bipartisan con la richiesta del consigliere Piefranco Maffè (Forza Italia) di dedicare un momento di silenzio a Cesare Rovelli. E ancora quello dell'avversario politico, ma amico, Andrea Arbizzoni (Fratelli d'Italia). "Condoglianze alla famiglia e a tutto il Pd - ha dichiarato -. Era un uomo delle istituzioni. Per me è stato un piacere e un motivo di orgoglio averlo conosciuto, era un 'artigiano' del fare comunità".