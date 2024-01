La nuova scuola brianzola con insegnanti madrelingua e un'app con foto e report dalle aule

Insegnanti madrelingua inglesi, attività formative integrative, un'app per la comunicazione diretta con le famiglie con invio di foto e report della vita all'interno della scuola. E pre scuola e post scuola fino alle 18. Novità in tema di scuola dell'infanzia a Concorezzo.

La scuola dell’infanzia comunale di via XXV Aprile cambia e si sviluppa con una nuova gestione. In questi giorni è stata infatti formalizzata l’aggiudicazione della gestione della scuola a Frasi srl, società con una lunga esperienza in tutta Italia nella gestione di servizi educativi per l'infanzia, nell’insegnamento delle lingue e nei summer camp per bambini e ragazzi.

"All’interno della scuola comunale, saranno ora disponibili nuovi servizi dedicati alla prima infanzia tra cui la Sezione Primavera e la realizzazione di attività formative integrative anche con insegnanti madrelingua inglesi. Obiettivo, rendere la scuola comunale di via XXV Aprile un polo formativo di riferimento per le famiglie del territorio che andrà ad aggiungersi all’offerta formativa delle scuole statali e paritarie di Concorezzo" spiegano dal municipio.

La società che è stata incaricata della gestione della scuola comunale, Frasi srl, è già attiva dal 2007 in strutture per l’infanzia in diverse aree d’Italia a cui sono iscritti oltre 500 bambini (Milano, Roma, Torino, Bologna, Somma Lombardo, Turate e Montalto Dora). Il progetto educativo proposto è ispirato al “Reggio Children Approach”. All’interno della scuola verrà utilizzata un’app per la comunicazione diretta con le famiglie che avranno accesso anche a foto e report della vita all’interno della struttura.

“La soddisfazione per l’inizio di questa nuova era della scuola comunale di via XXV Aprile è tanta- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Con la nuova gestione daremo ai concorezzesi la possibilità di usufruire di nuovi servizi da tempo richiesti, come la sezione primavera, il pre scuola a partire dal mattino presto e un post scuola fino alle 18 oltre a una particolare attenzione al bilinguismo e ai summer camp. Per la città lo sviluppo della scuola comunale di via XXV Aprile rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie del territorio che ora potranno scegliere di usufruire di nuovi servizi. Inoltre, la nuova modalità di gestione della scuola comunale renderà sostenibile, anche a livello economico, il mantenimento della struttura che continuerà a essere di proprietà del comune di Concorezzo, liberando nuove risorse che l'amministrazione dedicherà ai servizi alla persona con una attenzione particolare alla didattica e al sociale”.