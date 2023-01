San Fruttuoso avrà una palestra comunale

Alla fine la palestra a San Fruttuoso si farà. Ma ad oggi non si sa ancora dove e se la sua realizzazione comporterà l'eliminazione di qualche servizio sportivo o ludico già presente. Certamente non verrà realizzata ex novo - come era nel progetto della giunta Allevi - ma verrà costruita ampliando e migliorando servizi sportivi già presenti nel quartiere monzese.

Questo è emerso nel corso del consiglio comunale di giovedì 19 gennaio. L'aula ha bocciato la mozione presentata dall'aex assessore ai lavori pubblici e oggi Martina Sassoli (Gruppo Misto). Maggioranza compatta nel voto con 20 no (assente in quel momento in aula la consigliera dem Francesca Dell'Aquila), contro gli 11 voti favorevoli della minoranza. Unico astenuto Paolo Piffer (Civicamente).

Sassoli nella sua mozione aveva chiesto espressamente delucidazioni in merito al progetto della futura palestra di San Fruttuoso. Durante la giunta Allevi, infatti, era stato approvato il progetto di realizzazione dell'opera nell'area verde comunale di via Valosa di Sotto. Un'opera che sarebbe stata finanziata dal privato (oltre 530mila euro di investimenti) e dotata di blocco centrale, con spogliatoio e area di accesso. Il progetto aveva scatenato proteste da parte del comitato San Fruttuoso per il bene comune che era contrario alla realizzazione di una palestra sull’area verde. "Un'opera che non avrebbe visto la compromissione di altre strutture già esistenti – ha spiegato Martina Sassoli -. Quello spazio, di proprietà comunale, era stato indicato dalla stessa consulta di Fruttuoso come luogo dove realizzare la palestra visto che era poco curato e che necessitava di sicurezza e di presidio". Nella sua mozione la consigliera ha chiesto espressamente che la giunta si impegnasse nella realizzazione di un servizio aggiuntivo e non sostitutivo di uno già esistente, viste anche le voci che ipotizzavano la realizzazione dell'opera dove oggi c'è la bocciofila. Ma è proprio su questo preciso vincolo che la maggioranza ha puntato il dito contro e non ha approvato la mozione.

"Condividiamo l'orientamento di offrire più spazi sportivi alla città e al quartiere di San Fruttuoso - ha precisato il sindaco Paolo Pilotto nel suo intervento -. Così come abbiamo già fatto grazie all'accordo con la provincia di Monza e Brianza. A San Fruttuoso vogliamo rinforzare quello che già esiste. Non abbiamo voluto insistere sull'area di via Valosa perché è una delle ultime due aree verdi del quartiere. Stiamo lavorando e l'intenzione di dotare di una palestra il quartiere sarà espressa nel Piano delle opere pubbliche che pubblicheremo a breve. Potremo decidere di ampliare una struttura già esistente, coinvolgendo i soggetti che hanno già una convenzione. Dobbiamo avere la libertà di intervenire su strutture già presenti".