Ecco la nuova Lega di Monza e Brianza: gli impegni e le battaglie

La squadra è stata scelta ed è stata presentata alla stampa. Così come le prossime battaglie a livello locale con una presenza sempre più capillare della Lega sul territorio. Questa, in sintesi, la linea d'adozione illustrata sabato scorso da Roberta Gremignani, nuovo segretario cittadino della Lega.

Gremignani, una lunga militanza nel partito, era stata eletta il 23 ottobre e aveva subito messo in piedi la sua squadra di lavoro. Al suo fianco nomi molti noti del Carroccio monzese: in qualità di vicesegretario e responsabile organizzativo Marco Binetti giovane imprenditore che si prefigge di curare nei dettagli un percorso di incontri ed iniziative per fare conoscere ai monzesi il pensiero, i progetti e le iniziative della Lega cittadina, che può contare su di un filo diretto quotidiano col monzese Massimiliano Romeo capogruppo in Senato e una lunga esperienza nel consiglio comunale di Monza anche nelle vesti di assessore alla Sicurezza; responsabile dei rapporti con gli enti locali è Marco Mariani già per due volte sindaco di Monza e attualmente consigliere regionale. In squadra anche due consiglieri comunali uscenti: Laura Capra ed il battagliero Salvo Russo che si occuperà di monitorare le problematiche legate alla viabilità. Inoltre fanno parte del team anche Luca Spinelli, noto architetto e già coordinatore della consulta San Biagio-Cazzaniga che supporterà la segreteria cittadina in tutti gli argomenti legati all’ urbanistica e l’ ambiente, e Maurizio Bettega (manager e dirigente di un grande gruppo ospedaliero) che esaminerà insieme a Marco Mariani le problematiche della sanità locale.

“Tenevo molto ad avere nella mia squadra oltre a politici di eccellenza, anche una persona che ci potesse dare una visione manageriale delle possibili soluzioni alle problematiche cittadine - ha spiegato Gremignani -. Ho spinto personalmente Bettega a candidarsi e sono lieta che i militanti lo abbiano votato con entusiasmo”.

Durante la conferenza stampa (alla quale ha partecipato anche Massimiliano Romeo) sono intervenuti anche gli ex assessori del Carroccio Federico Arena e Simone Villa. Arena ha illustrato le differente in tema di gestione della sicurezza messa in campo dall'attuale giunta guidata da Paolo Pilotto. Villa invece ha fatto una analisi delle tre principali criticità imputabili all'attuale governo cittadino: la scarsa pulizia della città ed i disservizi riscontrati nella gestione dell’ appalto di igiene urbana; la gestione della sicurezza che in pochi mesi avrebbe dissipato il lavoro quinquennale di interventi antidroga ed antidegrado in alcune zone della città particolarmente calde, e lo sport con la vicenda del Vero Volley che ha abbandonato la città di Monza per portare le sue partite a Milano, le criticità per il futuro del centro natatorio Pia Grande, e i ritardi negli interventi di manutenzione alla Forte e Liberi.