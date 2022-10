La campionessa di rally che è diventata il nuovo segretario cittadino della Lega

La presentazione alla stampa è fissata per il 5 novembre, ma intanto è già pronta la squadra della nuova segreteria cittadina della Lega a Monza. A dirigerla sarà Roberta Gremignani, diploma al liceo classico Zucchi di Monza, giornalista pubblicista e una lunga militanza nel Carroccio, oltre che grande sportiva e appassionata di motori. Nel suo ricco curriculum si legge che è pilota di rally e nel 1984 è stata campionessa italiana Rallies Internazionali. Oltre ad aver praticato ginnastica artistica, nuoto, tuffi, pallavolo, golf, sci e tennis.

Al suo fianco, nel nuovo direttivo, ci sono anche Marco Mariani, Laura Capra, Marco Binetti, Luca Spinelli, Salvatore Russo e Maurizio Bettega. Gremignani è entrata nel partito all'inizio degli anni Duemila. Una lunga e prestigiosa carriera nel mondo della comunicazione e dei motori, affiancata dalla passione per la politica e per l'impegno sociale. Dal 2007 al 2011 ha ricoperto il ruolo di vice presidente della Commissione Viabilità, sicurezza, polizia locale, protezione civile, anagrafe e parcheggi del comune di Monza. Infine ha ricoperto anche l'incarico di responsabile per Monza e Brianza del Gruppo politico femminile della Lega Nord.