Il grande parcheggio verrà davvero trasformato in isola pedonale?

Il progetto di trasformare il grande parcheggio di Triante in isola pedonale finisce anche in aula. I consiglieri di minoranza Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) e Massimiliano Longo (Fiorza Italia) interrogano l'amministrazione comunale sul futuro della grande area di sosta che, nelle intenzioni del progetto presentato alla consulta di Triante, potrebbe diventare area pedonale.

Galbiati e Longo durante il consiglio comunale di ieri sera, lunedì 27 febbraio, hanno presentato due interrogazioni in merito alla vicenda che aveva già scatenato parecchie polemiche nel quartiere, uno dei più popolosi della città. Ma ieri in aula non sono arrivate risposte in merito alla vicenda.

Un progetto del quale da anni si parla e che è più volte ritornato di attualità anche durante la campagna elettorale del sindaco Paolo Pilotto. Con l'intenzione, appunto, di trasformare il parcheggio della piazza Giovanni XXIIII in una sorta di agorà per il quartiere con spazi di socializzazione e di gioco per grandi e piccini. Un'idea che, però, non è piaciuta a tutti. Non solo a molti residenti che ogni giorno dovranno fare i conti con la ricerca del parcheggio in uno dei quartieri più popolosi della città (che conta oltre 15mila abitanti), ma anche da parte degli automobilisti 'ecologici'. Nella piazza, infatti, sono state recentemente installate anche due colonnine per la ricarica delle auto elettriche che con la trasformazione dell’area da parcheggio in area pedonale non sarebbero più accessibili. Il consigliere Galbiati ha inoltre sollevato perplessità sulla scelta dell'agorà a Triante. "Piazza Giovanni XXIII risulterebbe un'isola tra le tre vie più trafficate del quartiere", ha aggiunto.

Il progetto è stato presentato nelle scorse settimana in consulta e sono stati distribuiti questionari alla popolazione per sondare il parere. Ma ad oggi non ci sono ancora risposte ufficiali.