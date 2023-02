Risultati Primarie Pd: Elly Schlein vince (anche) a Monza

lly Schlein ha vinto. Anche a Monza e in brianza. La deputata che sfidava il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini per la segreteria del Partito democratico ha vinto lo battaglia interna delle primarie e sarà il nuovo volto del Pd. A Monza e Brianza Schlein ha ottenuto 8.268 voti, il 66,60%. Bonaccini invece si è fermato al 33,40% con 4.146 preferenze. In totale a votare sono state 12.418 persone.

"Sono immensamente grata perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visti arrivare - ha detto in un primo commento pubblico -. Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi. Da domani lavoreremo insieme nell'interesse del paese. Lavoreremo per l'unità, il mio impegno è di essere la segretaria di tutte e di tutti, per tornare a vincere".