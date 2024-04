Prosegue il tour del sindaco nei quartieri: incontri al mercato e pranzo con gli anziani

Lunedì 15 aprile il sindaco di Monza sarà in ascolto dei cittadini del quartiere Cazzaniga, alla scoperta delle scuole e delle associazioni. La lunga giornata inizierà alle 9 con gli incontri nelle scuole del quartiere; alle 11 tappa al mercato; alle 12.30 pranzo alla Residenza socio assistenziale Sant’Andrea; dalle 14 incontro con le società sportive che operano nel quartiere e con altre realtà educative e sociali. La giornata si concluderà alle 17.30 alle case Aler in via della Birona.

Il tour è stato promosso dal Pd e dalla coalizione formata da Azione, LabMonza, Movimento per Monza Moccia, Pilotto sindaco Monza attiva e solidale, Possibile, Europa Verde. L’incontro pubblico coi cittadino – come già avvenuto negli altri quartieri dove il sindaco si è recato in visita (San Rocco, Cederna, Sant’Albino, Centro, Libertà) – è rinviato a mercoledì 17 aprile alle 21 al centro civico di via Cimarosa 1 e non la sera stessa del tour. Lunedì, infatti, è convocato il consiglio comunale.