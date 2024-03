Una raccolta firme per bloccare la fermata ferroviaria Monza Est Parco

In pochi giorni sono state raccolte oltre 130 firme, ma sono pronti ad arrivare al Pirellone, e se non dovesse bastare anche a Roma. Si tratta del gruppo Io scelgo Villasanta che ha organizzato una petizione on line per chiedere di fermare il progetto della fermata ferroviaria Monza Est Parco (atteso da oltre 10 anni), e di dirottare i 5 milioni di euro stanziati a fine 2023 dal Ministero per le Infrastrutture al potenziamento della stazione ferroviaria di Villasanta.

Una petizione lanciata settimana scorsa da Gaia Carretta, la candidata sindaca di Io scelgo Villasanta per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

“Io Scelgo Villasanta ha chiesto che questi finanziamenti per realizzare la fermata del S7 Besanino Monza Parco Est siano dirottati su Villasanta - si legge nella petizione -. Questa petizione vale per tutti i fruitori del Besanino (Buttafava, Macherio, Triuggio, Canonica, Carate, Calò, Villa Raverio, Besana, Renate, Cassano, Nibionno, Bulciago, Costa Masnaga, Molteno) e anche per coloro che arrivano dai comuni limitrofi a Villasanta e che usano l'S7 abitualmente, come ad esempio coloro che vivono a Concorezzo”.

Io scelgo Villasanta ritiene che quella che potrebbe diventare la terza stazione monzese (dopo centrale e Monza Sobborghi) non serva: “Allunga la percorrenza del treno - ha spiegato Carretta - Una fermata in più significa un’ulteriore sosta di 6 minuti all’andata e di 6 minuti al ritorno ogni giorno per i pendolari che la utilizzeranno. Che si aggiungono ai consueti ritardi quotidiani”.

Ma non solo: il gruppo civico difende a spada tratta quella nuova denominazione della stazione cittadina di Villasanta Parco per richiamare persone e quindi aumentare l’attrattività del territorio. “Vogliamo che i 5 milioni di euro per la terza stazione di Monza siano usati per rendere la stazione di Villasanta accessibile - spiega Carretta -. Vogliamo che venga realizzata una nuova banchina che consenta lo stop della S8 e della Reg per Bergamo. Una stazione a poche centinaia di metri dalle altre due è uno spreco di denaro pubblico, i cittadini di Viale libertà a Monza potranno continuare raggiungere Villasanta e avere più mezzi a disposizione, ci guadagniamo tutti. Peraltro a Villasanta i parcheggi per le auto sono gratis, e vicino alla stazione c’è anche la velo stazione per chi vorrà raggiungere Villasanta iun bicicletta”.