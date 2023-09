Il ristorante monzese che sta conquistando tutti grazie al suo approccio innovativo

Monza: una città che mescola con maestria storia e modernità, dall’aura aristocratica e il vibrante spirito contemporaneo. Tra l'antica bellezza del Duomo e il fervore del circuito di Formula 1, c’è un luogo che cattura appieno lo spirito duale di questa località.



Stiamo parlando di Silvestro Ristorante, che ha fatto della tradizione e dell’innovazione i punti cardine della sua cucina.

Ristorazione Made in Italy a km0

Da Silvestro Ristorante la cucina diventa un'esperienza gastronomica a km0: la scelta accurata di utilizzare solo materie prime di altissima qualità, provenienti dal territorio e di stagione, non solo sostiene l'economia locale rispettando l'ambiente, ma diventa il fondamento di una cucina che soddisfa anche i palati più raffinati.

Silvestro Ristorante ha una connotazione orientata verso una cucina mediterranea Made in Italy combinando tradizioni di diverse zone d'italia grazie alle esperienze pregresse dello chef. Questa contaminazione del luogo rappresenta l'essenza stessa del ristorante, che ha trovato nella Lombardia casa, lavoro e ispirazione per iniziare questo straordinario viaggio culinario.

La missione di Silvestro Ristorante è chiara: puntare alla qualità, non alla quantità. L'attività è aperta sia a pranzo che a cena, con due diverse tipologie di offerte di menu e di prezzo.



Questa flessibilità permette ai clienti di godere appieno dell'esperienza culinaria che meglio si adatta alle loro esigenze, che sia una cena o un pranzo romantico, tra amici o in famiglia.

Nel cuore di Monza

Situato in Via Lecco, 160 a Monza, Silvestro Ristorante è il luogo d'incontro per gli amanti della buona cucina. Rappresenta il perfetto equilibrio tra passato e futuro culinario, invitandovi a scoprire il gusto autentico della tradizione della cucina Italiana, fatto di passione, qualità e innovazione.



Non perdete l'opportunità di vivere questa straordinaria esperienza gastronomica: per ulteriori dettagli sul menu e per prenotazioni è possibile visitare il sito web del ristorante.