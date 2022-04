Senza lo squalificato Daniele Solcia, sono ventisei i giocatori convocati per il match che domani, alle 14,30, allo stadio Ferruccio, opporrà il Seregno al Piacenza.

La partita sarà decisiva per la permanenza dei brianzoli in Serie C, vista la brutta posizione in classifica che sembra ormai condannarli ai playout.

I convocati del Seregno: