Playout, il Seregno gioca bene ma non va oltre l'1 a 1 contro la Pro Sesto

La miglior prestazione di un 2022 difficile non è stata sufficiente al Seregno per piegare al Ferruccio la Pro Sesto nella gara di andata dei playout e conquistare un vantaggio in vista del retour match, in programma a Sesto San Giovanni sabato 14 maggio 2022, alle 17,30.

Gli azzurri, penalizzati dalla peggior posizione nella stagione regolare, per ottenere il diritto a disputare per un altro anno la serie C dovranno così giocoforza vincere al Breda. Il rammarico in casa azzurra negli spogliatoi è stato evidente, poiché nell’arco dei 90’ di gioco i locali si sono sicuramente espressi meglio dei loro dirimpettai, avendo il torto di riuscire a concretizzare soltanto al 5’ della ripresa, quando, dopo un pasticcio di Manuel Marzupio, Matteo Cortesi ha servito Sabino Signorile, che ha liberato Kaleb Jimenez.

Il numero 20 ha quindi cercato di saltare Federico Del Frate, che in uscita lo ha atterrato. Sulla conseguente massima punizione, il portiere ospite si è riscattato, respingendo la conclusione di Matteo Cortesi, ma ha poi alzato bandiera bianca sul tapin ancora di Kaleb Jimenez. La gioia tra gli azzurri è durata il breve spazio di 7’, poiché al 12’ Alessandro Sala, nel giorno del suo ventunesimo compleanno, ha pescato il jolly dal mazzo, indovinando dal sette destro dell’area di rigore seregnese un tiraccio molto potente, che ha scavalcato Dennis Lupu, sostituto dell’infortunato Andrea Tozzo, e fissato il definitivo 1-1.

Pochi minuti dopo l’ex Renate si è visto neutralizzare da un bel recupero di Riccardo Zoia la palla del sorpasso, prima che il Seregno riprendesse in mano le redini della contesa, costruendo una mole offensiva notevole, che vuoi per sfortuna, vuoi per imprecisione, non ha prodotto il nuovo ed auspicato allungo. Il verdetto, come anticipato, è rimandato alla gara di Sesto San Giovanni.

Seregno-Pro Sesto 1-1

Marcatori: 5’ s.t. Jimenez (S), 12’ Sala (P).

Seregno (4-3-2-1): Lupu; Gemignani, Solcia, Rossi, Zoia; Iurato (15’ s.t. Balzano), Mandorlini, Invernizzi; Signorile (15’ s.t. Zè Gomes), Jimenez (19’ s.t. Vitale); Cortesi (38’ s.t. Dell’Agnello). A disp.: Marocco, Capone, Galeotafiore, Aga, R. Marino, Raggio Garibaldi, Valeau e Bartolotta. All.: Cau-Lanzaro.

Pro Sesto (3-5-2): Del Frate; Maldini, Marzupio (30’ s.t. Lucarelli), Della Giovanna (30’ s.t. Pecorini); Mazzarani, Cerretelli (15’ s.t. De Sena), Gattoni, Brentan, Sala; Capogna (35’ s.t. Marilungo), Scapuzzi (15’ s.t. Ghezzi). A disp.: Bagheria, Capelli, Gualdi, Grandi, Adamoli e Giubilato. All.: Pasca.

Arbitro: Fiero di Pistoia.

Note: ammoniti Jimenez (S), Gemignani (S), Mandorlini (S), Brentan (P), Scapuzzi (P), Mazzarani (P) e Sala (P) per gioco falloso; espulso Maldini (P) al 48’ s.t. per somma di ammonizioni (gioco falloso e comportamento non regolamentare). Calci d’angolo: 9-3 per il Seregno. Recuperi: 0’ p.t., 4’ s.t.