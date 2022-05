Beatrice Parrocchiale continuerà ad essere il libero della Vero Volley Monza

Beatrice Parrocchiale sarà una giocatrice della Vero Volley Monza anche nella stagione 2022-2023. Tra le migliori interpreti del ruolo a livello europeo, la numero 10, classe '95, continuerà a difendere la seconda linea della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley tra Italia, nella vivo Serie A1 femminile, ed Europa, nella CEV Champions League, per la quarta annata sportiva di fila.

Parrocchiale ha chiuso la sua ultima stagione in maglia Vero Volley Monza con 44 presenze, tra Campionato, Play-Off Scudetto, Coppa Italia Frecciarossa e CEV Champions League, 160 set disputati, il 41,3% in ricezione. Parrocchiale ha inoltre ricevuto una volta il premio MVP in partite di campionato: Monza vs Busto Arsizio (1a ritorno 09/01).

LA CARRIERA IN BREVE

Beatrice Parrocchiale nasce a Milano il 26 dicembre 1995. Inizia a giocare a pallavolo nel 2005 con il Settimo Milanese Volley, trasferendosi nel 2007 all’Amatori Orago. Nel 2011 passa al Gruppo Sportivo Oratorio Pallavolo Femminile Villa Cortese, per giocare nella squadra giovanile, mentre nell’annata 2012-13 viene promossa in prima squadra, in Serie A1; dal 2011 al 2013 fa parte delle nazionali giovanili italiane. Nella stagione 2013-14 viene acquistata dal San Casciano, in Serie A2, con cui vince la Coppa Italia di categoria e, grazie alla vittoria dei play-off promozione proprio contro Monza, ottiene la promozione in Serie A1. Dalla stagione 2014-15 veste la maglia de Il Bisonte Firenze, ottenendo nel 2015 la prima convocazione con la nazionale italiana. Con la casacca azzurra ha ottenuto l’Argento al World Grand Prix, l’Oro nel Montreux Volley Masters e, sempre nel 2018, l’Argento al Mondiale in Giappone, e l'Oro al Campionato Europeo 2021. Approdata alla Vero Volley Monza nel 2019, Parrocchiale si appresta a vivere la quarta annata sportiva di fila con le lombarde tra Italia ed Europa.

LE DICHIARAZIONI - #ONEOFUS - VIDEO

Beatrice Parrocchiale (Vero Volley Monza): "Sono molto felice di vivere un'altra stagione alla Vero Volley Monza, la mia quarta consecutiva con questa maglia. Nell'ultima stagione ci sono state tante prime volte: la Finale Scudetto, la partecipazione alla CEV Champions League e sono certa che il prossimo anno sarà ancora più ricco di soddisfazioni. Mi auguro che la squadra possa confermare la grinta e la voglia di lottare su ogni palla che ha dimostrato di avere nell'ultima annata sportiva: ammetto che sono molto curiosa di sapere come sarà il futuro. Voglio ringraziare le compagne, lo staff, i tifosi, che si sono fatti sentire tantissimo, il pubblico dell'Arena di Monza, che è stato fantastico nei Play-Off Scudetto. Un ringraziamento particolare va poi a tutte quelle persone che mi sono state vicino in questa stagione, ricca di alti e bassi, ma anche di grandi soddisfazioni nella parte finale".

LA SCHEDA

Beatrice Parrocchiale

Nata a Milano

Il 26 dicembre 1995

Ruolo libero

Altezza 167 cm

Superpotere Super-agilità



CARRIERA

2012–2013 MC Carnaghi Villa Cortese – A1F

2013–2014 Il Bisonte San Casciano – A1F

2014–2015 Il Bisonte Firenze – A1F

2015–2016 Il Bisonte Firenze – A1F

2016–2017 Il Bisonte Firenze – A1F

2017–2018 Il Bisonte Firenze – A1F

2018–2019 Il Bisonte Firenze – A1F

2019–2020 Saugella Monza - A1F

2020–2021 Saugella Monza - A1F

2021-2022 Vero Volley Monza - A1F

2022-2023 Vero Volley Monza - A1F

PALMARES

Club

Coppa Italia A2 – San Casciano – 2014

CEV Cup - Saugella Monza - 2021

Nazionale

World Grand Prix – Argento – Nanchino 2017

Campionato mondiale – Argento – Giappone 2018

Campionato europeo – Bronzo – Turchia, Polonia, Slovacchia e Ungheria 2019

Campionato europeo - Oro - Serbia, Croazia, Ungheria, Romania - 2021

VERO VOLLEY MONZA 2022-2023

Alessia Orro (palleggiatrice), Beatrice Parrocchiale (libero)