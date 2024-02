Loro ci amano anche se siamo imperfetti: il video dell'Enpa per promuovere le adozioni

Loro non guardano i nostri difetti. Loro ci amano per quelli che siamo e “Se sei imperfetto per loro è perfetto”. Questo lo slogan abbracciato dall’Enpa per promuovere la campagna di adozioni nei canili gestiti dell’Ente nazionale protezione animali. Così che oggi l’invito è anche quello di aprire le porte del nostro cuore a un cane, un gatto (ma non solo) che vive dietro alle sbarre del canile. Loro – i nostri amici a quattro zampe – come racconta il video non danno peso ai nostri difetti. A loro non interessa se siamo pigri e non abbiamo voglia di uscire di casa; se siamo “malati di shopping”; se siamo disordinati; se dopo cena non sparecchiamo la tavola. Anzi, quei piatti rimasti con qualche briciola sul tavolo, per loro potrebbe diventare l’occasione per uno spuntino.

E l’invito ad adottare – in modo consapevole – arriva anche dall’Enpa di Monza. Da quel canile modello di via San Damiano dove, oltre a cani e gatti, ci sono anche tanti altri animali. Tanti gli amici a quattro zampe che attendono una famiglia. Basta scorrere il link delle adozioni sul sito Internet di Enpa Monza per scoprire che ci sono tanti cani e gatti che aspettano una famiglia. Anche non perfetta. Ma che voglia loro bene, li coccoli, li garantisca cibo, cure veterinarie, le giuste passeggiate all’aria aperta, ma soprattutto l’amore incondizionato che loro regalano a noi. Ricordandoci che l’adozione è un gesto importate e che quando si aprono le porte della casa e del cuore a un amico a quattro zampe lo si fa per tutta la vita.