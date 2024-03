La Brianza raggiunge quota 100 (con le casette dell'acqua): domani il nuovo taglio del nastro

Casette dell’acqua: in Brianza da domani saranno 100. Taglio del nastro della centesima casetta dell’acqua in Brianza. L’appuntamento è per mercoledì 13 marzo alle 11 a Sant’Albino. In via Guardini verrà inaugurato il centesimo chiosco di BrianzAcque. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Paolo Pilotto, il presidente e amministratore delegato di BrianzAcque Enrico Boerci e una rappresentanza di alunni della scuola primaria Manzoni .



Le Case dell'Acqua, realizzate da BrianzAcque in collaborazione con i Comuni, sono distributori self service di H2O che consentono di prelevare acqua alla spina, nelle versioni liscia e gassata, a temperatura ambiente o refrigerata. Moderne evoluzioni delle fontane di un tempo, sono posizionate capillarmente sul territorio brianzolo, per lo più all’interno di piazzali, in luoghi facilmente accessibili sia a piedi che in auto.

L'acqua costa 5 centesimi al litro e l’approvvigionamento è consentito 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Momentaneamente il servizio è gratuito. Per rifornirsi è, in ogni caso, necessario essere in possesso della tessera elettronica, reperibile presso i numerosi distributori automatici (totem) presenti sul territorio, dove poterla anche ricaricare di credito utile.

A Monza le casette dell’acqua sono già presenti: in Autodromo, in viale Libertà davanti al centro civico LibertHub, in via Paisiello, in via Cremona, in via Pellettier, in via Debussy, in via Iseo, in via Maroncelli,