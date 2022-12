La città brianzola illuminata con 3 km di luci a led

Si sono accese le luci di Natale. Ormai il clima di festa è entrato nel vivo e le città si sono accese (con un occhio al risparmio energetico). A Monza sono stati accesi 3km di luminarie con luci led.

Sono 504 le eleganti ghirlande che rendono suggestiva Monza e che si illuminano dalle 17 alle 24. Per il Natale 2022 l'amministrazione ha 'illuminato' 35 vie cittadine con luci led di ultima generazione. Sono state accese via Pennati, via Bergamo, via Prina, via Carlo Alberto, via D’Annunzio, via De Gradi, via San Giovanni Bosco, via Teodolinda, via Mapelli, via Risorgimento, via San Fruttuoso, via Tazzoli, via Romagna, via Spalto Maddalena, via Volta, via Manzoni, via Amati, via Italia, via Vittorio Emanuele, via Mantegazza, via dei Mille, via Segantini, via Cortelonga, corso Milano, via Zucchi, via Lecco, via Magenta, via Pavoni, via Cairoli, via Napoleone, via Lambro e via Rota. Piazza Carducci è circondata da alberi avvolti in fasci di luce bianca calda e al centro di piazza Duomo è posizionato un albero di Natale luminoso. Illuminato anche

Ma c'è una via che è meno illuminata rispetto agli anni passati, e i monzesi se ne sono accorti. In molti, infatti, hanno criticato la scelta dell'amministrazione di avere reso viale Cesare Battisti più buia. Il boulevard monzese che conduce alla Villa Reale e che nelle ultime edizione del Christmas Monza era un tripudio di luci, che accompagnava visitatori nella Reggia illuminata per l'occasione anche nell’area della fontana. Oggi, invece, il vialone e la Reggia sono più spente. "Un occhio al risparmio energetico - si legge nella nota ufficiale del comune di Monza nella presentazione degli eventi natalizi -. Viale Cesare Battisti sarà acceso con luci bianche, un po' più diradate rispetto agli scorsi anni. L’Arengario sarà illuminato con 5000 punti luce bianco caldo (sempre a led) posizionati sulle colonne e sotto le finestre che si affacciano su piazza Roma".

Ma il viale Cesare Battisti meno illuminato non è piaciuto a tutti e non sono mancate critiche ai sui social con monzesi (e non solo) che hanno criticato un'illuminazione più scarsa nel famoso vialone monzese.